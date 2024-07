Le Pixel 9 Pro XL de Google pourrait avoir presque la même taille que le Galaxy S24 Ultra

Des prototypes de ce qui est supposé être les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL sont apparus sur TikTok, révélant une différence de taille notable entre les deux.

Les vidéos des appareils proviennent de la chaîne ukrainienne PixoPhone ; cependant, il semble que les séquences aient depuis été supprimées. Heureusement, le site d'information YTechB a réussi à les sauvegarder.

Le rapport de 9To5Google indique qu'il est possible de savoir qu'il s'agit de prototypes grâce aux gravures sur le panneau arrière. Ces gravures sont utilisées "par Google pour identifier les prototypes".

Il est difficile de les voir car PixoPhone les a recouvertes d'un autocollant, mais on peut voir le bord des gravures sur certaines photos. Ce qui est intéressant, c'est la présence du logo "G", qui indique que le design que nous voyons ici est proche de la version finale.

Caractéristiques possibles du Pixel 9 Pro XL

Comme nous y avons fait allusion précédemment, le Pixel 9 Pro XL se révèle plus grand que le Pixel 9 dans la première vidéo. Il ne s'agit pas d'un gouffre énorme en termes de taille, même si le 9 Pro XL est plus volumineux que son homologue. Les vidéos de TikTok ne révèlent aucune spécification, car elles se concentrent sur la démonstration des appareils. Les rumeurs précédentes indiquaient que l'écran standard du Pixel 9 mesurerait 6,2 pouces.

La taille du 9 Pro XL est inconnue, 9To5Google affirmant qu'elle est de 6,73 pouces. Quelques éléments viennent étayer cette affirmation, comme la seconde vidéo de PixoPhone, qui compare le prototype au Samsung Galaxy S24 Ultra. Les deux sont de taille similaire, bien que le S24 Ultra, qui possède un écran de 6,8 pouces, soit un peu plus grand.

Il est important de mentionner que la barre de l'appareil photo du 9 Pro XL est plus longue que celle du modèle standard. Il y a suffisamment de place pour trois objectifs, une ampoule LED pour le flash et ce qui ressemble à un capteur de température. Le Pixel 8 Pro dispose d'une barre similaire. Sur le Pixel 9, il n'y a que deux objectifs et l'ampoule.

Le design s'enrichit

Revenant au premier clip, PixoPhone montre d'autres différences de conception au-delà de leurs tailles. Le Pixel 9 a un panneau arrière brillant, "tandis que le 9 Pro XL opte pour une finition mate moins sujette aux empreintes digitales". Il est intéressant de noter que leurs côtés respectifs présentent le revêtement opposé.

Les bords du smartphone de base ont une finition mate, mais ceux du Pixel 9 Pro XL sont brillants. Nous ne savons pas si Google a décidé de donner à chaque appareil un aspect distinct dans le but de se démarquer auprès des futurs acheteurs.

Bien sûr, il y a toujours une chance qu'aucune des améliorations de design vues sur ces prototypes ne se retrouve sur le produit final. Google prévoit de tenir son prochain événement Pixel le 13 août, au cours duquel nous devrions découvrir la nouvelle génération de matériel du géant de la technologie. D'ici là, prenez tout ce qui est dit dans cette fuite avec des pincettes.