Découvrez toutes les innovations Amazon de cette rentrée, du robot domestique Amazon Astro à l'Echo Show 15

La qualité plutôt que la quantité semblait être le mantra de la keynote annuelle d’Amazon.

Alors que durant les éditions précédentes, le géant du commerce en ligne avait annoncé des dizaines de produits pendant deux heures de conférence, des liseuses Kindle aux enceintes connectées Echo, l’épisode 2021 se veut plus sobre, avec une demi-douzaine de nouveaux produits Amazon dévoilés.

Il n’a jamais été fait mention d’une enceinte Echo inédite, encore moins d’un cube next-gen Amazon Fire TV. Au lieu de cela, nous avons découvert un cadre photo connecté, des systèmes de sécurité intégrés, et (le meilleur et le plus effrayant de tous) un robot veillant sur votre foyer.

(Image credit: Amazon)

Astro, le robot domestique

En tête d'affiche et relativement surprenant, le robot Astro constitue le gadget le plus ambitieux d'Amazon à ce jour. Il ressemble à un mélange monstrueux de toutes les innovations passées du groupe, réunies en une seule unité. Astro est un droïde haut comme trois pommes qui ne dépareillerait pas au sein de la base rebelle présente sur Hoth. Il répond aux commandes vocales Alexa, se dote d'une enceinte Echo, de l’écran rotatif (avec des yeux) Echo Show 10 et de nombreuses fonctions de sécurité déjà dispensées par la gamme Ring. Destiné à devenir simultanément votre aide à domicile et votre animal de compagnie, il peut capturer des photos de famille, envoyer des rappels, régler des minuteries et même diriger des appels vidéo avec une caméra en forme de périscope.

Pour ceux qui trouvent déjà Alexa un peu envahissante, Astro deviendra probablement un cauchemar. Pour autant, Astro a aussi son utilité : il peut alerter les secours dans une situation d’urgence, et surveiller votre foyer en votre absence.

Astro sera lancé dans un avenir proche aux États-Unis, avec un prix de lancement de 999,99 dollars, qui passera ensuite à 1 449,99 dollars.

(Image credit: Amazon)

Amazon Echo Show 15

Nous avions entendu des rumeurs concernant la sortie d’un nouvel appareil Amazon Echo Show avec grand écran dans les semaines précédant la keynote de la société. Finalement, l’Echo Show 15 (pour écran de 15 pouces) a bel et bien vu le jour. Il délivre à la fois les fonctionnalités traditionnelles de l'Echo Show, comme la possibilité de diffuser des programmes Amazon Prime Video, Netflix et Sling TV, tout en introduisant quelques options inédites - comme la possibilité de laisser des notes personnalisées à votre famille. Son facteur de forme plus grand permet de garder un œil sur votre agenda en lançant un appel vidéo. Sa nouvelle fonction de profil personnalisé Visual ID reconnaît l’utilisateur présent devant l’écran et modifie l’interface d’accueil selon les centres d’intérêts (enregistrés) de ce dernier. L'Echo Show 15 sera lancé plus tard dans l'année, au prix de 249,99 € en France.

(Image credit: Amazon)

Amazon Glow

L'Amazon Glow est un appareil assez unique, destiné aux jeunes publics. Il combine un projecteur tactile avec une plateforme en ligne qui permet à des parents éloignés d'interagir avec leurs enfants à tout moment et où qu'ils se trouvent - ce grâce à l'écran de cette tablette. L'Amazon Glow dispose d'un certain nombre de jeux et d'applications intégrés que les membres de la famille peuvent exécuter en mode collaboratif. Il est important de noter que l'Amazon Glow permet aux parents de limiter et surveiller la liste de contacts pouvant être appelés, l'appareil dispose aussi d'un interrupteur physique qui éteint la caméra et coupe le microphone. L'appareil sera légèrement coûteux à son lancement, comptez 249,99 dollars aux États-Unis (et probablement la même somme en euros).

(Image credit: Amazon)

Halo View

Amazon semble avoir une dent contre Fitbit ces derniers temps. Alors qu’Halo, le bracelet fitness sans écran sorti l'année dernière, nous laisse encore perplexe, l'Amazon Halo View donne dans le plus traditionnel. Il s’agit d’un bracelet doté d'un écran AMOLED et qui peut suivre votre activité physique, vos cycles de sommeil et votre saturation en oxygène dans le sang. Il sera également équipé d’un moteur haptique pour vous avertir de la moindre notification mobile, ainsi que d’un système de planification des repas (Halo Nutrition). Halo View sera lancé d'ici la fin de l'année, au prix de 79 $, avec un an d’abonnement au service Halo non disponible en France.

(Image credit: Amazon / Disney)

Hey, Disney!

Ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive, mais Amazon et Disney ont finalement consommé leur mariage avec l'annonce du nouvel assistant intelligent (Hey, Disney !) qui fonctionne sur la plateforme Alexa. Hey, Disney ! sera déployé à l'intérieur des parcs et hôtels Disney pour vous donner des informations sur les manèges, les restaurants et les horaires de bus - il vous proposera même des messages "personnalisés" de certains de vos personnages Disney préférés comme Mickey Mouse, Olaf et Dory. Ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est le prix de ce service - si on peut l'appeler ainsi - lorsque vous êtes en dehors du parc. Malheureusement, nous devrons attendre le lancement de Hey Disney ! sur la boutique Alexa Skills en 2022 pour en découvrir plus sur ce service transversal.

(Image credit: Amazon)

Amazon Alexa Smart Thermostat

Il n'y a pas que Fitbit dans le viseur d'Amazon, mais aussi les thermostats Nest de Google. L'entreprise a profité de sa keynote annuelle pour dévoiler son thermostat intelligent Alexa, lancé au prix incroyablement compétitif de 59,99 €.

Conçu en collaboration avec Resideo, le fabricant des thermostats Honeywell Home, il intégrera les commandes vocales Alexa et utilisera le système "Hunches" d'Amazon pour connaître vos réglages de température personnalisés et déterminer si vous vous trouvez à domicile.

(Image credit: Amazon)

Ring Alarm Pro

Les appareils deux-en-un sont toujours appréciés pour leur faible encombrement, alors le Ring Alarm Pro nous intrigue. Il s'agit non seulement d'un dispositif de sécurité, mais aussi d'un routeur Eero Wi-Fi 6 intégré.

L'alarme Ring Alarm Pro a besoin de l'abonnement Ring Protect Plans (à partir de 3 € par mois) pour fonctionner, et offre la même couverture Wi-Fi 6 qu'un routeur domestique Eero - jusqu'à 457 m² de couverture. Il s'agit donc essentiellement d'un routeur de secours, qui veille à ce que votre système de sécurité demeure toujours actif, en cas de défaillance de votre routeur principal. Avec le traitement vidéo local et le support de la carte micro SD, vous pourrez le commander prochainement pour 249 €.

(Image credit: Amazon)

Ring Always Home Cam

Le drone de sécurité Amazon est passé de concept à réalité en peu de temps. Révélé lors de la keynote de 2020, il effectue des vols stationnaires dans votre maison et enregistre tout événement inhabituel, avant de vous en envoyer les images enregistrées. Il est désormais précommandable au prix de 249,99 $. Uniquement sur invitation et aux États-Unis. Il n'y a pas encore d'information sur un déploiement international plus large.

(Image credit: Amazon)

Alexa Together

Un grand nombre de nouveaux services d'abonnement ont été annoncés lors de la keynote Amazon, notamment des extensions de la gamme de produits de bien-être Halo ou des mises à jour du système de sécurité Ring. L’ajout le plus intéressant est Alexa Together. Imaginé comme un outil d'assistance pour les soins à distance (ainsi qu'un moyen simple de rester en contact avec des personnes âgées), il permettra aux membres de la famille de mettre en place des routines et des alertes intelligentes basées sur l'activité quotidienne de l’abonné. De quoi intervenir plus rapidement en cas de chute ou d’accident d’un parent isolé. Là encore, le service semble avant tout proposé à un public américain.