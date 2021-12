Samsung présentera le réfrigérateur Bespoke Family Hub au CES 2022

Tout propriétaire d'un téléphone Android sait à quel point il est amusant de personnaliser son appareil ... Mais qu'en est-il de l'intérieur de sa maison ? Au CES 2022, Samsung compte dévoiler une version élargie de sa gamme d'appareils électroménagers Bespoke, qui permet à chacun de personnaliser son intérieur, avec un large éventail de couleurs, de finitions et de technologies pour rendre sa nouvelle cuisinière ou son nouveau réfrigérateur vraiment unique.

Mercredi, le premier réfrigérateur à porte française de la gamme a été annoncé, sous le nom étonnant de Bespoke French Door refrigerator. Le réfrigérateur est disponible dans des modèles à trois et quatre portes et dans un total de 12 couleurs ; pour ceux qui essaient de voir au-delà du blanc et de l'acier inoxydable qui dominent la cuisine de presque tous les chefs, Samsung propose deux finitions - verre et acier - qui représentent des milliers de combinaisons de couleurs. En verre, les nouvelles couleurs comprennent le rose, le charbon, le bleu matin, le jaune clémentine et le jaune soleil levant. Dans une finition en acier, les nouvelles couleurs incluent le toscan, le marine, le vert émeraude, et plus encore.

En effet, vous pouvez désormais acheter un réfrigérateur orange vif et le doter d'un panneau jaune pour encore plus de couleur. On ne sait pas si les consultants en design de Samsung vous interdiront de combiner deux teintes qui ne vont tout simplement pas ensemble, mais nous supposons que le choix sera le vôtre.

Cela dit, la plupart des couleurs sont tout simplement superbes et sont conçues pour se compléter.

Une gamme d'appareils électroménagers de couleur marine offre une touche unique pour remplacer le noir, le blanc et l'acier inoxydable que l'on trouve dans la plupart des cuisines. (Image credit: Samsung)

En plus d'une étonnante palette de couleurs, la série Artist de Samsung comprend également des designs personnalisés. Juste à temps pour les fêtes de fin d'année, il existe une édition limitée du design "Winter wonderland", avec des arbres art déco et une scène de neige, le tout en blanc, sur un fond bleu chaud.

Il y a également quelques clins d'œil à la technologie, notamment une caméra améliorée dans le réfrigérateur Bespoke pour scanner les étiquettes des aliments afin d'obtenir des informations nutritionnelles et des dates de péremption, et un écran externe Family Hub mis à jour, qui offrira désormais un support pour Alexa et le service TV Plus de Samsung. Mais de plus grands changements sont à prévoir pour la technologie SmartThings Hub de Samsung, enfin intégrée aux appareils de la société, même s'il ne s'agit pas d'un remplacement complet des hubs physiques, selon Samsung.

Parmi les autres produits Bespoke de la gamme, citons l'aspirateur sans fil Bespoke Jet, annoncé l'année dernière et récemment élargi à une disponibilité mondiale. Les nouvelles couleurs comprennent le bleu nuit, le blanc brumeux et le vert boisé. Le Bespoke Jet est doté d'un système d'arrimage amusant qui permet à ce modèle de se vider de ses débris et de se recharger. Oui, vous devrez éventuellement vider votre appareil. La poussière ne se volatilise pas, après tout.

Le service Bespoke ne se limite pas aux appareils électroménagers : Lors de l'événement Galaxy Unpacked d'octobre, Samsung a étendu le service à ses téléphones, offrant une manière originale de personnaliser l'extérieur de ces appareils.

Les designs personnalisés sur des appareils uniques comme ceux-ci ne sont pas bon marché, bien sûr. Samsung n'a pas encore communiqué les prix de la nouvelle gamme, mais on peut supposer qu'ils ne seront pas donnés.