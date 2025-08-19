Apple prépare un grand redesign… mais pas pour la Watch 11

Un nouveau rapport dévoile des changements prévus pour l’Apple Watch 12

De nouveaux capteurs et un design extérieur repensé pourraient être au programme

La montre connectée ne devrait pas être lancée avant septembre 2026

L’Apple Watch 11 devrait être présentée le mois prochain si Apple respecte son calendrier habituel. Cependant, un nouveau rapport laisse entendre que sa successeure de 2026 bénéficierait d’un redesign assez significatif.

Cette information provient d’un article de DigiTimes (relayé par MacRumors), basé sur des sources issues de la chaîne d’approvisionnement. Peu de détails sont fournis sur la nature exacte des changements, mais il faut rappeler que le design de la montre a peu évolué au fil des générations.

Le rapport mentionne tout de même un nombre accru de capteurs, probablement destinés à améliorer le suivi de la santé et du fitness, ou à élargir la variété des données mesurées. Ces nouveaux capteurs pourraient donc faire partie intégrante du redesign annoncé.

Par le passé, des rumeurs avaient évoqué l’intégration d’une caméra ou encore d’un cadre en verre tactile pour l’Apple Watch. Ces évolutions potentielles ne figurent cependant pas dans les dernières informations rapportées par DigiTimes.

Un gain attendu sur l’autonomie

L'Apple Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

Le nouvel article fait également état d’une efficacité énergétique améliorée, ce qui pourrait se traduire par une meilleure autonomie pour l’Apple Watch 12, ainsi que pour l’Apple Watch Ultra 4 (l’Ultra 3 étant prévue cette année).

En ce qui concerne le modèle de 2025, le rapport indique que l’Apple Watch 11 bénéficierait de certaines fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Toutefois, au vu de ce que montre déjà watchOS 26, ces fonctions devraient surtout être prises en charge par l’iPhone connecté.

À la lumière des prédictions de DigiTimes pour 2026, il semblerait donc que l’Apple Watch 11 n’apporte qu’une évolution plus mineure. La publication n’ayant pas toujours été parfaitement fiable concernant les prévisions liées aux produits Apple, ces éléments doivent être pris avec prudence.

De nombreuses fuites et rumeurs supplémentaires au sujet de l’Apple Watch 12 devraient circuler dans l’année à venir. Mais avant cela, c’est l’Apple Watch 11 qui est attendue, aux côtés des iPhone 17, lors du mois de septembre prochain.