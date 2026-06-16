Apple continue de semer des indices, et l’arrivée de l’iPhone Fold semble désormais difficile à ignorer

Plus d’indices autour d’un iPhone pliable ont émergé

Les apps iOS sont en train d’être mises à jour pour des écrans plus grands

Apple demande aussi aux développeurs d’anticiper des affichages plus larges

Les rumeurs autour d’un « iPhone Fold » circulent depuis des années, mais tout indique que 2026 sera enfin l’année où Apple lancera un smartphone pliable, et une grande partie des indices récents proviennent directement d’Apple.

Comme l’a repéré MacRumors, davantage d’applications iOS natives sont mises à jour pour intégrer un mode paysage, afin de s’adapter lorsque l’iPhone est tourné (et pour s’afficher correctement sur le grand écran d’un iPhone pliable une fois ouvert).

Parmi les apps mises à jour figurent Apple Music, Rappels, Météo, Maison, Podcasts, Fitness, Santé, Raccourcis, Localiser, Dictaphone et l’app Apple Watch, ce qui montre clairement une démarche coordonnée et volontaire des équipes Apple.

Ces modes paysage ne se limitent pas à une simple interface tournée. Plusieurs applications proposent des barres latérales alignées à gauche, pour faciliter la navigation en mode paysage ou sur un écran plus grand.

Alerte pour les développeurs

Apple is flat out telling developers to start designing their iPhone apps for widescreen aspect ratios.This is the biggest hint that iPhone Ultra Fold is coming in September.video source: Apple Platforms State of the Union pic.twitter.com/33Vm1rkC8DJune 10, 2026

Les modes paysage ne sont pas le seul indice d’un futur iPhone pliable. Comme l’a relevé Vadim Yuryev, dans une présentation mise en ligne lors de la WWDC 2026, Cindy Barrett d’Apple a invité les développeurs à concevoir pour différentes tailles d’écran.

« Les interfaces doivent s’adapter à une gamme dynamique de tailles et de formats », a expliqué Barrett en présentant certaines évolutions internes d’iOS 27, un autre signal que les applications iPhone doivent désormais être plus flexibles.

Ainsi, même si Apple n’a toujours pas confirmé officiellement l’arrivée d’un iPhone pliable, tout laisse penser que les rumeurs sont fondées. Le lancement interviendrait autour du mois de septembre, en même temps que l’iPhone 18 Pro.

Et si le nom « iPhone Fold » est souvent utilisé, certaines sources avancent qu’il pourrait finalement s’appeler iPhone Ultra, une appellation déjà utilisée par Apple pour certains produits.