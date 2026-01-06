« Les prix des PC vont exploser en 2026 » alertent les experts

La demande des centres de données en intelligence artificielle exerce une pression sur l’offre de mémoire, ce qui entraîne une hausse des prix, selon plusieurs analystes

Les smartphones d’entrée de gamme pourraient être les plus touchés par ces augmentations, les iPhone étant moins exposés

De nombreux fabricants d’ordinateurs anticipent une hausse des prix de 15 à 20% à partir du second semestre 2026

Le secteur des semi-conducteurs a connu une pénurie inédite de mémoire DRAM/NAND fin 2025, et celle-ci pourrait se prolonger « jusqu’en 2027 », entraînant des hausses de prix sur les ordinateurs portables grand public et professionnels ainsi que sur les mini-PC, selon un nouveau rapport de l’IDC.

Le rapport ne détaille pas de prévisions précises, mais évoque deux scénarios, « modéré » et « pessimiste », où le marché du smartphone pourrait reculer jusqu’à 5,2 % en 2026, et celui du PC jusqu’à 8,9 % sur la même période.

La demande dépasse désormais l’offre, tandis que les fabricants de mémoire redirigent leur production vers les mémoires destinées aux centres de données IA, plus rentables. Résultat : une offre réduite pour les consommateurs, et des coûts en hausse.

Votre prochain PC, smartphone ou tablette pourrait coûter plus cher

L’IDC rappelle que la mémoire représente environ 10 à 20 % du coût de fabrication d’un smartphone. Face à la hausse des coûts, les fabricants devront soit augmenter leurs prix, soit réduire les améliorations techniques.

Les marques Android à faibles marges, comme Xiaomi, Oppo ou Vivo, sont particulièrement vulnérables, et risquent de répercuter ces hausses sur les consommateurs. À l’inverse, des acteurs comme Apple ou Samsung disposent de marges plus confortables qui les protègent partiellement.

L’IDC alerte néanmoins sur le risque de retards dans les mises à jour de RAM sur les modèles haut de gamme.

Les hausses pourraient être encore plus marquées du côté des PC, où la pénurie de mémoire n’est qu’un facteur parmi d’autres. L’augmentation des spécifications requises par Windows 11, après la fin de Windows 10, et l’arrivée des PC dotés d’IA font également grimper les coûts. Les ordinateurs Copilot+, par exemple, nécessitent au minimum 16 Go de RAM, avec des modèles haut de gamme qui doublent cette capacité.

Des constructeurs majeurs comme Lenovo, Dell, HP, Acer et Asus annoncent déjà des hausses de prix de 15 à 20 % à partir de la seconde moitié de 2026, ce qui fait de maintenant un moment opportun pour renouveler son matériel.

« La gravité et la durée de la pénurie dépendront de la vitesse à laquelle la capacité de production pourra s’accroître et de l’efficacité avec laquelle la demande sera rééquilibrée entre les différents segments », souligne Francisco Jeronimo, vice-président Data & Analytics pour les appareils.