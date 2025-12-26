L’heure officielle a-t-elle buggé ? Les horloges atomiques américaines perturbées

NIST a confirmé que plusieurs serveurs publics de synchronisation horaire ont perdu leur signal de référence atomique

Une panne de générateur a interrompu la distribution de l’échelle de temps atomique principale des États-Unis

Certains serveurs NIST ont continué à répondre normalement tout en délivrant des horodatages inexacts à l’insu des utilisateurs

L’Institut national des normes et de la technologie (NIST) a publié une alerte indiquant que certains de ses serveurs horaires publics pourraient être devenus non fiables.

L’avertissement concerne un ensemble précis de serveurs, notamment plusieurs adresses time-x-b.nist.gov ainsi que le service authentifié ntp-b.nist.gov.

Selon le NIST, ces systèmes peuvent continuer à répondre aux requêtes réseau sans pour autant s’appuyer sur une source atomique valide.

Ce qui a échoué sur le site de Boulder

Afin d’éviter la propagation de données erronées, l’agence a annoncé qu’elle pourrait temporairement mettre hors ligne certains hôtes affectés.

L’origine du problème a été localisée sur le campus de Boulder, dans le Colorado, où une longue coupure de courant a perturbé les opérations.

La panne est survenue en pleine tempête, des vents violents ayant endommagé des lignes électriques et provoqué des arrêts de sécurité.

Des systèmes d’alimentation de secours étaient en place, mais une panne d’un générateur secondaire a interrompu la distribution de l’échelle de temps atomique qui alimente le service horaire par Internet.

Le NIST a précisé que le signal UTC(NIST) avait dérivé d’environ quatre microsecondes pendant l’incident, une variation minime mais mesurable.

Cette perturbation n’a pas affecté tous les points d’accès horaires du NIST. Des adresses largement utilisées comme time.nist.gov reposent sur un DNS rotatif et une infrastructure géographiquement répartie.

Cette architecture permet aux clients de basculer automatiquement vers des sites non affectés en cas de problème localisé.

Les systèmes configurés avec des noms d’hôtes fixes sont plus exposés à ce type de panne locale.

Les plateformes cloud s’appuient souvent sur des sources horaires mutualisées ou en amont, ce qui masque les interruptions brèves touchant un site unique.

Le site de Boulder abrite l’horloge atomique NIST-F4, basée sur des atomes de césium pour définir la seconde avec une extrême précision. Cette base temporelle est essentielle aux réseaux télécoms, aux réseaux électriques, aux plateformes financières et à la recherche scientifique.

Une synchronisation horaire précise est également cruciale dans les data centers, où elle affecte les journaux d’activité, les protocoles de sécurité et l’ordre des transactions sur les systèmes distribués.

De nombreux serveurs professionnels font confiance à des sources externes dites « autoritatives », ce qui rend la précision amont critique pour tout l’écosystème.

Cet incident survient peu après une autre perturbation survenue au début du mois au centre NIST de Gaithersburg, dans le Maryland, qui avait provoqué une erreur temporelle plus importante, mesurée cette fois en millisecondes et non en microsecondes.

Le NIST n’a pas communiqué de calendrier précis pour un retour complet à la normale à Boulder, et indique que les équipes techniques poursuivent les travaux de remise en état.

La plupart des systèmes grand public ne devraient pas être affectés, mais les utilisateurs nécessitant une très haute précision sont invités à suivre plusieurs sources de référence indépendantes.