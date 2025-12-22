L’IA ne va pas remplacer tous les emplois. Juste les vôtres.

L’intelligence artificielle comparée à la Révolution industrielle – les métiers vont évoluer, mais ne disparaîtront pas

Ceux qui disposeront des compétences adéquates seront les moins touchés

La Banque d’Angleterre reste également vigilante face aux craintes d’une "bulle IA"

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a comparé l’intelligence artificielle à la Révolution industrielle, estimant que cette technologie capable de doper la productivité pourrait effectivement pousser certains travailleurs hors de leur poste.

Mais selon Bailey, cela ne signifierait pas pour autant une vague massive de chômage : l’humanité traverse simplement l’un des plus grands bouleversements de son histoire.

C’est pourquoi le gouverneur a insisté sur l’importance de la formation et de la montée en compétences, en précisant que les personnes dotées des bons savoirs, formations et qualifications auront "beaucoup plus de facilité" à s’insérer dans un monde dominé par l’IA.

Quel impact pour les emplois de demain ?

Andrew Bailey a reconnu que certains profils pourraient être plus durement touchés que d’autres. L’intelligence artificielle étant capable de gérer de nombreuses tâches répétitives ou administratives de manière autonome, les jeunes ou les travailleurs les moins expérimentés risquent de peiner à accéder aux premiers échelons de l’emploi. Le seuil d’entrée pourrait ainsi se relever.

D’après la BBC, le taux de chômage des jeunes au Royaume-Uni est déjà en hausse, atteignant 5,1 % selon les dernières données trimestrielles. L’Office for National Statistics note que le chômage des 18–24 ans est au plus haut depuis novembre 2022, soit depuis le lancement de ChatGPT en accès public, moment où l’IA a commencé à se démocratiser massivement.

"Le potentiel en termes de gains de productivité me semble assez important", a déclaré le gouverneur lors de l’émission Today sur BBC Radio 4, à propos des effets de l’IA sur l’économie britannique. "Cette technologie sera utilisée dans l’ensemble de l’économie." La Banque d’Angleterre y a déjà recours, même si l’usage en est encore à la phase expérimentale.

Parallèlement, la Banque d’Angleterre surveille également de près la valorisation des entreprises spécialisées dans l’IA, craignant une bulle semblable à celle de la période Dotcom. Pour l’heure cependant, la solidité de la trésorerie des grandes entreprises technologiques tend à rassurer les marchés.

"Le sujet est suivi avec attention, car il faut évidemment rester attentifs aux conséquences que pourrait avoir un retournement brutal", a ajouté le gouverneur.