Amazon muscle ses agents IA pour qu’ils pensent (presque) comme nous

Amazon Connect propose de nouvelles améliorations pour les agents IA

Les agents peuvent désormais comprendre, analyser et répondre avec plus de précision

L’objectif affiché par AWS : « une véritable collaboration » entre humains et intelligence artificielle

Les agents IA d’entreprise pourraient bientôt devenir plus intelligents et plus proches du comportement humain, tant dans leurs réactions que dans leurs prises de décision, grâce à une nouvelle mise à jour d’AWS.

Lors de son événement AWS re:Invent 2025, la société a présenté de nouvelles fonctionnalités pour Amazon Connect, destinées à offrir des « expériences client fluides ».

Ces outils permettront aux agents IA opérant sur les canaux vocaux et de messagerie de comprendre, raisonner et agir de manière plus humaine – avec, à la clé, une interaction simplifiée pour toutes les parties.

Améliorations d’AWS Connect

Lancé pour la première fois en 2019, Amazon Connect a déjà permis aux entreprises de proposer des expériences vocales automatisées grâce à la synthèse vocale neuronale en plus de 30 langues, et à la reconnaissance vocale automatique dans plus de 25 langues.

Les nouvelles améliorations devraient aller encore plus loin. Grâce aux modèles vocaux avancés de Nova Sonic, les agents pourront mener des conversations « naturelles, proches de l’humain », avec une capacité à ajuster rythme, intonation et compréhension dans plusieurs langues et accents.

Selon AWS, ces nouveautés visent à instaurer une « vraie collaboration entre humains et IA », permettant aux collaborateurs humains de se concentrer sur la relation client et les situations complexes, pendant que l’intelligence artificielle gère les aspects techniques : analyse du contexte des échanges, détection des émotions du client, suggestion d’actions à suivre, rédaction automatique de documents ou traitement de tâches répétitives.

« En combinant les données comportementales en temps réel aux historiques client détaillés, les agents IA et les conseillers humains peuvent proposer des produits hautement personnalisés au moment le plus opportun », précise AWS.

« Plutôt que d’attendre que le client exprime un besoin, l’entreprise peut désormais l’anticiper à partir de son comportement en ligne, améliorant la satisfaction tout en créant de nouvelles opportunités de revenus. »

Amazon Connect proposera aussi une fonction de transparence pour les agents IA, appelée « observabilité ». Cette fonctionnalité montrera clairement ce que l’IA a compris, les outils utilisés et la logique derrière chaque décision, ce qui permettra d’optimiser les performances et de garantir la conformité.