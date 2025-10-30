Nvidia mise un milliard sur Nokia pour dominer la 6G avec l’IA

Nvidia et Nokia annoncent un partenariat stratégique majeur

Les technologies RAN et les réseaux 6G figurent parmi les axes clés du développement

L'accord comprend également un investissement d’un milliard de dollars de la part de Nvidia dans Nokia

Nvidia a officialisé un investissement d’un milliard de dollars dans Nokia, avec l’objectif de jouer un rôle central dans l’essor des réseaux adaptés à l’intelligence artificielle.

Cette enveloppe couvrira une large palette de projets, allant des réseaux 5G-Advanced aux futurs réseaux 6G, conçus pour répondre aux exigences massives imposées par les charges de travail IA.

Dans le cadre de cette collaboration, les produits AI-RAN de Nvidia seront intégrés à l’offre RAN de Nokia, accélérant ainsi la conception et le déploiement des réseaux de nouvelle génération.

De la 5G à la 6G

Dans un billet de blog annonçant la nouvelle, les deux entreprises ont déclaré que ce partenariat « marque le début de l’ère des réseaux mobiles natifs pour l’IA », et qu’il posera les bases nécessaires pour offrir des services connectés, propulsés par l’intelligence artificielle, tant pour les particuliers que pour les entreprises à la périphérie du réseau.

« Les télécommunications constituent une infrastructure nationale critique — le système nerveux numérique de notre économie et de notre sécurité », a affirmé Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia.

« Construit sur Nvidia CUDA et l’intelligence artificielle, AI-RAN va révolutionner les télécoms — un changement de paradigme technologique qui permettra aux États-Unis de reprendre le leadership mondial dans ce domaine stratégique. En collaboration avec Nokia et l’écosystème télécom américain, une nouvelle génération de réseaux intelligents et adaptatifs se prépare, prête à redéfinir la connectivité mondiale. »

Pour soutenir cette avancée technologique, Nvidia a présenté l’Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro), une plateforme de calcul accélérée destinée aux fabricants et fournisseurs d’équipements réseau, combinant connectivité, puissance de calcul et capacités de détection.

Cette technologie leur permettra de concevoir des produits AI-RAN, qu’ils soient basés sur du matériel standard du commerce ou sur des architectures propriétaires, et de faciliter la transition des réseaux 5G-Advanced vers la 6G.