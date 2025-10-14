Oubliez déjà le Wi-Fi 7, la prochaine révolution arrive plus tôt que prévu

TP-Link est en train de tester une nouvelle norme Wi-Fi 8 802.11bn

Le prototype semble avoir été développé dans le cadre d’un partenariat industriel conjoint

Le Wi-Fi 8 devrait privilégier la fiabilité plutôt que la vitesse

TP-Link affirme être sur le point d’inaugurer une « ère de fiabilité sans compromis », après avoir réussi la première démonstration de la technologie Wi-Fi 8 (802.11bn).

Le géant des télécommunications a annoncé avoir transmis des données via un prototype conçu dans le cadre d’un partenariat industriel – sans toutefois préciser l’identité des autres partenaires.

Le Wi-Fi 8 devrait fonctionner sur les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, avec une largeur de bande maximale théorique de 320 MHz et une vitesse plafonnant à 46 Gbit/s. Néanmoins, un gain de 25 % des performances réelles est attendu grâce à une gestion plus intelligente du signal.

Une étape décisive

Les prototypes testés intégraient des fonctions clés telles que la portée étendue améliorée (Enhanced Long Range – ELR) et les unités de ressources distribuées (Distributed Resource Units – DRU), afin d’améliorer les performances et la portée. La modulation inégale (Unequal Modulation – UEQM) permettrait quant à elle d’offrir une connexion optimale à un plus grand nombre d’appareils.

L’accent est clairement mis sur la fiabilité du Wi-Fi 8, bien plus que sur la vitesse. Qualcomm a d’ailleurs récemment confirmé que ses priorités incluent la stabilité, de meilleures performances avec plusieurs appareils connectés, et une réduction significative de la latence.

La certification de cette technologie n’est pas attendue avant 2027, et sa finalisation serait prévue pour 2028. TP-Link n’a pas détaillé les critères techniques ayant permis d’atteindre cette étape de validation, mais tout indique qu’un partenariat matériel pourrait exister avec un acteur majeur comme Qualcomm ou Intel.

« Le Wi-Fi 8 marque un tournant fondamental », explique Qualcomm, « en dépassant la quête de vitesses maximales pour privilégier une performance fiable dans des conditions réelles exigeantes. Il est conçu pour offrir une connectivité constante, à faible latence et quasi sans perte, même dans des environnements mobiles saturés et sujets aux interférences. »

Cette évolution vers une connectivité plus fiable vise à permettre aux appareils de fonctionner même dans des conditions dégradées.

« C’est particulièrement important pour les terminaux qui se trouvent à la limite de la couverture du point d’accès, ou dans des zones affectées par la distance, les interférences ou les limitations de puissance », précise le communiqué.

« La norme s’attaque à ces défis grâce à une série d’améliorations de la couche physique, conçues pour renforcer les performances en périphérie du réseau. »