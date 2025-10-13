Le Wi-Fi 7 Advanced arrive et dépasse déjà les promesses du Wi-Fi 8

Wi-Fi 7 Advanced promet des réseaux à 10 Gbps intégrant détection intelligente et sécurité renforcée

Huawei et l’IEEE publient un livre blanc sur la connectivité, l’IoT et la protection Zero Trust

L’avenir du Wi-Fi ne se résume plus à la vitesse, mais repose sur l’intelligence et la sécurité

Huawei a publié son livre blanc technologique consacré à Wi-Fi 7 Advanced en Europe, dévoilant une vision ambitieuse pour la prochaine évolution du réseau sans fil.

Ce document, élaboré en collaboration avec l’IEEE et plusieurs partenaires du secteur, détaille la manière dont Wi-Fi 7 Advanced s’appuie sur Wi-Fi 7 pour offrir des débits accrus, une meilleure intégration de l’IoT et des capteurs, ainsi que des fonctions de sécurité améliorées.

« Wi-Fi 7 Advanced permet aux points d’accès de créer des réseaux de campus intégrant communication, détection et objets connectés », explique le Dr Edward Au, éditeur technique IEEE 802.11be. « Cela améliore l’expérience sur site, renforce la sécurité et stimule la productivité numérique, rendant l’ensemble du campus plus intelligent, sécurisé et efficace », ajoute-t-il.

Que signifie cela pour Wi-Fi 8 ?

Parmi les fonctions clés de Wi-Fi 7 Advanced figure une technologie de planification coordonnée intelligente et de réutilisation spatiale, pensée pour permettre des réseaux massifs en 80 MHz et doubler les débits en mode mono-utilisateur.

Combinée au système VIP FastPass, cette architecture garantit des connexions à faible latence pour les utilisateurs prioritaires.

Huawei estime que ces avancées posent les bases de réseaux professionnels à 10 Gbps, capables de prendre en charge des flux de travail en réalité augmentée et des collaborations assistées par l’IA.

L’innovation ne se limite toutefois pas à la vitesse brute. En combinant Wi-Fi, IoT et détection, Wi-Fi 7 Advanced donne naissance à ce que Huawei nomme des « espaces intelligents ».

Parmi les usages envisagés : gestion énergétique des bâtiments via la détection de présence, ou encore surveillance de la santé grâce à des capteurs mmWave capables de suivre les signes vitaux en continu.

Sans surprise, la sécurité reste un pilier central. Le système Wi-Fi 7 Advanced intègre Wi-Fi Shield, un outil de brouillage des données alimenté par l’IA pour prévenir les fuites, et un module d’analyse de l’état du canal radio pour détecter les intrusions en temps réel.

Des outils spécifiques permettent également de repérer les caméras cachées grâce à un balayage spectral complet.

« Propulsé par Wi-Fi 7 Advanced, le campus Huawei Xinghe fait franchir un cap à l’efficacité des communications avec une connectivité à 10 Gbps », précise Shawn Zhao, président de la division Campus Network chez Huawei.

Alors que Wi-Fi 8 se profile comme une norme centrée sur la stabilité, la latence et la performance sous charge, l’arrivée de Wi-Fi 7 Advanced vient brouiller les lignes.

En proposant dès aujourd’hui des réseaux professionnels à 10 Gbps, enrichis de fonctions de détection et de sécurité pilotée par l’intelligence artificielle, Wi-Fi 7 Advanced introduit des fonctionnalités qui semblaient jusqu’ici réservées à Wi-Fi 8.