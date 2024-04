Pourquoi le WiFi 7 est l'avenir de la technologie sans fil

Le WiFi 7 représente un bond en avant par rapport au WiFi 6 et au WiFi 6E. Avec ses vitesses plus rapides, sa latence réduite et ses augmentations significatives de capacité, WiFi 7 est une évolution majeure de la technologie sans fil. Il présente de nombreux points communs avec les technologies WiFi 6 et WiFi 6E, mais il a été considérablement amélioré pour répondre aux besoins croissants des particuliers et des entreprises en matière de transmission de données.

Maintenant que les routeurs WiFi 7 autonomes et les routeurs maillés WiFi 7 sont sur le marché, vous pouvez envisager une mise à niveau. Nous allons voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qu'il faut prendre en compte lors de la mise à niveau vers le WiFi 7.

Quelles sont les nouveautés de la norme WiFi 7 ?

La principale caractéristique du WiFi 7 est une performance considérablement plus rapide que celle du WiFi 6. Un débit total allant jusqu'à 46 Gbps représente 4,8 fois la vitesse du WiFi 6, avec des vitesses 2,4 fois plus élevées pour la même configuration WiFi.

Alors que les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) continuent d'offrir des connexions Internet plus rapides à la maison et dans les entreprises, WiFi 7 garantit que votre réseau local dispose d'une capacité suffisante pour supporter l'augmentation de la vitesse de téléchargement.

Ces améliorations de la vitesse sont possibles grâce à deux mises à jour majeures : le doublement de la largeur de canal, qui passe de 160 Hz à 320 Hz, et une plus grande densité de données, qui augmente la quantité de données pouvant être encodées sur un signal radio.

Plus grande largeur du canal

Chaque bande WiFi fonctionne dans des bandes plus petites de 20/40/80/160 MHz pour se connecter à des appareils individuels. WiFi 7 double la bande passante à 320 MHz. En fait, il double les vitesses WiFi vers les appareils individuels et ajoute beaucoup plus de bande passante pour prendre en charge davantage d'appareils.

Augmentation de la densité des données

Le WiFi 7 augmente non seulement la vitesse et la largeur de bande, mais aussi la quantité de données pouvant être encodées dans un signal radio. Cette quantité est mesurée par une norme connue sous le nom de modulation d'amplitude en quadrature (QAM). Alors que la limite QAM du WiFi 6 était de 1024, le WiFi 7 offre une limite impressionnante de 4096 (ou 4K ; la norme est également connue sous le nom de 4K QAM), en augmentant ses taux de pointe pour accroître le débit. Chaque symbole transmis peut désormais contenir 12 bits au lieu de 10 bits, ce qui signifie des taux de transmission théoriques 20 % plus élevés.

L'augmentation de la largeur de bande du canal (320 MHz) et de la densité de données (4K QAM) explique l'amélioration de 2,4 fois de la vitesse du WiFi entre le WiFi 6 et le WiFi 7.

Fonctionnement par liaisons multiples (MLO)

La norme WiFi 6 (et les générations précédentes) peut prendre en charge les bandes WiFi de 2,4 GHz et de 5 GHz. L'une des principales nouveautés du WiFi 6E a été l'ajout d'une bande de 6 GHz, qui offre un nouveau moyen de se connecter sans l'encombrement des bandes de 2,4 ou 5 GHz, ce qui constitue un véritable atout dans les zones urbaines où de nombreux réseaux WiFi sont à portée. Cependant, jusqu'à présent, l'une des caractéristiques principales de la technologie WiFi était qu'un client ne pouvait se connecter qu'en utilisant l'une de ces bandes.

Cela change avec le WiFi 7, car les routeurs sont capables de se connecter à un appareil client via deux bandes différentes.

Imaginez deux autoroutes menant à votre destination. La technologie MLO permet de répartir le trafic sur les deux routes ou de déplacer rapidement le trafic d'une route à l'autre en cas d'encombrement.

Les systèmes maillés bénéficient tout particulièrement du MLO, car il permet à un routeur et à un satellite, tous deux capables de transmettre simultanément sur deux bandes différentes, d'obtenir les meilleures performances possibles.

Cette fonction sera également très utile pour passer d'une bande à l'autre sur votre appareil mobile sans perdre la connexion. Si vous êtes en train de passer un appel Zoom et que vous passez du centre de la maison au jardin, WiFi 7 permettra à votre appareil de passer de 6GHz à 5GHz puis à 2,4GHz sans que l'appel ne soit interrompu ou que la mémoire ne soit mise en mémoire tampon.

Utilisation flexible des canaux

L'une des principales limites du WiFi est que tout type d'interférence a un impact sur l'ensemble du canal. Cependant, en utilisant la "perforation", si une partie d'un canal est affectée par des interférences, cette partie seule peut être bloquée tout en continuant à utiliser le reste du canal pour le transfert de données. Cela rend le WiFi plus résistant aux interférences et garantit que le flux critique et la latence ne sont pas affectés. Pour revenir à notre exemple d'autoroute, avec le WiFi 6, un nid-de-poule dans une voie peut rendre cette voie inutilisable, mais avec le WiFi 7, vous pouvez bloquer le nid-de-poule, le contourner et continuer à utiliser le reste de la voie.

Qu'est-ce qui n'a pas changé ?

Avec les incroyables spécifications du WiFi 7, il est facile de négliger la manière dont il s'appuie sur les caractéristiques et l'infrastructure déjà présentes dans le WiFi 6 et le WiFi 6E. Comme mentionné précédemment, le WiFi 6E et le WiFi 7 offrent tous deux les trois bandes, y compris la bande ultrarapide de 6GHz. Les deux proposent une bande passante considérable. Les fournisseurs de technologie sont encore en train de rattraper leur retard avec le WiFi 6E et le WiFi 7, avec de nouveaux appareils actuellement introduits pour libérer le plein potentiel de ces normes.

À l'heure actuelle, la majorité des appareils mobiles utilisés s'appuient encore sur le WiFi 6 ou des versions antérieures. Les derniers iPhone 15, iPhone 15 Pro et ordinateurs portables MacBook Pro d'Apple prennent désormais en charge le WiFi 6E, et la technologie est disponible sur de nombreux ordinateurs portables Windows récents et téléphones Android.

Le WiFi 7 est l'avenir, et on s'attend à ce que la norme soit rapidement adoptée sur les nouveaux ordinateurs portables et téléphones. On assiste déjà à des annonces d'ordinateur de gaming, de cartes mères de PC de bureau et de téléphones portables avec le WiFi 7, et cette tendance ne fait que continuer.

Ainsi, investir dès maintenant dans un système maillé ou un routeur avec le WiFi 7 est certain d'assurer des performances sans fil robustes pour l'avenir prévisible.

Les utilisateurs exigeants qui prévoient de sécuriser leur réseau domestique pour les prochaines années devraient envisager d'adopter des appareils WiFi 7 dès qu'ils seront disponibles. Les gamers sérieux apprécieront la faible latence et la réactivité rapide de la norme. Ceux qui participent fréquemment à des activités de réalité virtuelle ou augmentée bénéficieront des vitesses incroyables et de la faible latence du WiFi 7. Et ceux qui souhaitent toujours avoir le dernier cri se réjouiront de savoir que leur réseau sera prêt à tirer le meilleur parti de leurs futurs achats de produits pendant un bon moment.

WiFi 7 pour entreprises

Alors que les utilisateurs à domicile sont plus susceptibles d'être des adopteurs précoces des dernières technologies, les performances sans fil rapides et la préparation pour l'avenir sont également critiques pour les environnements d'affaires petits et grands. Le WiFi 7 ajoutera de la capacité et de la bande passante pour supporter un plus grand nombre d'appareils sans fil à travers une entreprise, améliorant ainsi les performances et la productivité.

Mais pour les entreprises, la fiabilité du réseau, la sécurité et la facilité d'administration/déploiement sont également des considérations majeures. Les responsables informatiques sont naturellement prudents lorsqu'il s'agit d'introduire des risques dans les environnements de travail. La ratification finale et la certification de la norme WiFi 7 en janvier 2024 sont donc importantes pour garantir un ensemble de fonctionnalités cohérent dans tous les appareils.

Les caméras IP, les points d'accès, les dispositifs IoT, les routeurs d'entreprise et plus encore sont susceptibles de bénéficier des performances améliorées qu'offre le WiFi 7, ainsi que les ordinateurs portables et téléphones clients des travailleurs. Le WiFi 7 améliorera les performances pour la technologie sans fil industrielle et introduira de nouvelles applications grâce à son débit supplémentaire, ce qui pourrait améliorer l'efficacité à travers toute l'entreprise.

Cet article a été produit dans le cadre de la chaîne Expert Insights de TechRadarPro où nous présentons les esprits les plus brillants de l'industrie technologique aujourd'hui. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de TechRadarPro ou Future plc. Si vous êtes intéressé à contribuer, découvrez plus ici : https://www.techradar.com/news/submit-your-story-to-techradar-pro