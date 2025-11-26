Apple sabre (aussi) dans ses équipes : une purge discrète est en cours

Apple pourrait envisager de supprimer certains postes dans ses équipes commerciales

Selon plusieurs sources, plusieurs dizaines de salariés travaillant sur les comptes entreprises, gouvernementaux et académiques seraient concernés

Cette décision viserait à simplifier certains processus et à « se rapprocher de davantage de clients »

Apple s’apprêterait à supprimer certains postes dans ses équipes commerciales afin de mieux concentrer ses efforts sur des secteurs spécifiques.

D’après Bloomberg, plusieurs dizaines de salariés pourraient quitter l’entreprise, ce qui constituerait une décision rare de la part du fabricant de l’iPhone.

Les employés concernés semblent être ceux en charge des comptes liés aux secteurs de l’entreprise, de l’administration publique et de l’éducation, ce qui pourrait indiquer un changement de stratégie dans ces domaines.

Des licenciements chez Apple ?

Dans une déclaration transmise à Bloomberg, Apple a indiqué que, « pour se rapprocher d’un plus grand nombre de clients, certains ajustements seraient effectués dans les équipes commerciales, impactant un nombre limité de postes ».

D’après la même source, les salariés chargés de faire fonctionner les centres de présentation d’Apple, utilisés pour les réunions institutionnelles et les démonstrations de produits destinées à de potentiels clients, seraient également touchés. La récente fermeture temporaire de l’administration américaine pourrait avoir pesé dans la balance.

Dans ses derniers rapports financiers, l’entreprise faisait état d’environ 166 000 employés à temps plein au 27 septembre 2025.

Les vagues de licenciements sont devenues monnaie courante dans le secteur technologique ces derniers temps, peu d’entreprises y échappant. Apple, jusqu’ici, avait réussi à éviter les suppressions massives de postes, ce qui rend cette décision particulièrement notable.

Amazon a récemment annoncé la suppression de 14 000 emplois, dans une volonté affichée de rester agile et pertinent sur un marché en perpétuelle évolution.

Verizon a de son côté révélé que plus de 13 000 collaborateurs allaient perdre leur poste, son directeur général évoquant une opportunité de mieux répondre aux attentes des clients et de renforcer la position de l’entreprise sur son marché.

TechRadar Pro a contacté Apple pour obtenir une réaction.