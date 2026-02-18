« Un génie » selon Sam Altman : OpenAI attire une figure montante de l’IA

OpenAI renforce son engagement dans la création d’agents d’IA personnels

Le créateur de ChatGPT recrute Peter Steinberger, fondateur d’OpenClaw

OpenClaw poursuit son développement en tant que plateforme « ouverte et indépendante »

Le fondateur d’OpenClaw, Peter Steinberger, s’apprête à rejoindre OpenAI alors que le créateur de ChatGPT entend se concentrer sur « la prochaine génération d’agents personnels ».

« C’est un génie doté d’un grand nombre d’idées remarquables sur l’avenir d’agents très intelligents capables d’interagir entre eux pour accomplir des tâches très utiles pour les utilisateurs », a confirmé le PDG d’OpenAI, Sam Altman, dans une publication sur X.

OpenAI prévoit que les systèmes personnels multi-agents deviendront un élément central de ses prochaines offres de produits, alors que l’entreprise cherche à intégrer l’IA aux dimensions les plus humaines de nos vies.

OpenClaw, formerly known as MoltBot and Clawdbot, is marketed as "the AI that actually does things," and is capable of managing calendars, booking flights, replying to emails and even automating tasks across third-party services.

The platform has also gained viral popularity in recent weeks on social media websites like TikTok, with users showing themselves setting up entire dedicated devices to run the AI agent locally.

"OpenClaw will live in a foundation as an open source project that OpenAI will continue to support," Altman said, despite the company's acquisition of OpenClaw's founder. Steinberger said that OpenClaw will remain "open and independent."

Steinberger said in a blog post that

OpenClaw, anciennement connu sous les noms de MoltBot et Clawdbot, est présenté comme « l’IA qui fait réellement les choses » et se montre capable de gérer des calendriers, réserver des vols, répondre à des e-mails et même automatiser des tâches via des services tiers.

La plateforme a également connu une popularité virale ces dernières semaines sur des réseaux sociaux comme TikTok, où des utilisateurs se filment en train de configurer des appareils dédiés pour exécuter localement l’agent d’IA.

« OpenClaw existera au sein d’une fondation en tant que projet open source qu’OpenAI continuera de soutenir », a déclaré Altman, malgré l’acquisition par l’entreprise du fondateur d’OpenClaw. Steinberger a précisé qu’OpenClaw resterait « ouvert et indépendant ».

Dans un billet de blog, Steinberger s’est dit enthousiaste à l’idée de « participer à l’avant-garde de la recherche et du développement en intelligence artificielle » au sein d’OpenAI. « Ce qui compte, c’est de changer le monde, pas de bâtir une grande entreprise, et s’associer à OpenAI représente le moyen le plus rapide d’y parvenir pour tous », a-t-il ajouté.

Le titre officiel et les responsabilités de Peter Steinberger n’ont pas été confirmés.