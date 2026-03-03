Gemini Enterprise arrive sur mobile, Google veut que votre assistant IA vous suive partout

Gemini Enterprise constitue une « nouvelle porte d’entrée » vers l’IA agentique pour les employés non techniques

Les utilisateurs peuvent interagir avec les outils via la nouvelle application mobile Gemini Enterprise

L’accès se fait actuellement sur invitation uniquement, mais un déploiement plus large est attendu prochainement

Google a lancé une application Gemini Enterprise dédiée, spécifiquement conçue pour les utilisateurs professionnels, avec une orientation plus agentique que l’application Gemini grand public.

Présentée comme une application totalement distincte des applications Google et Gemini habituelles, la nouvelle application Gemini Enterprise remplace de fait l’ancienne application Google Agentspace afin d’offrir une expérience plus unifiée.

Gemini Enterprise a été lancé en octobre 2025, et le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, l’a décrit comme « la nouvelle porte d’entrée de l’IA dans l’environnement de travail ».

Gemini Enterprise dispose désormais de sa propre application mobile

Derrière cette porte, Thomas Kurian a détaillé six principes clés : les derniers modèles Gemini ; un atelier sans code destiné à aider les employés non techniques à accéder à des agents d’IA ; des agents d’IA préconfigurés pour un déploiement plus rapide ; une connectivité des données de niveau entreprise à travers des applications de productivité telles que Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce et d’autres ; un cadre de gouvernance centralisé ; ainsi qu’un écosystème de partenaires ouvert permettant des intégrations tierces via A2A et MCP.

En tant que plateforme orientée vers les entreprises, Google a insisté sur le fait que les données des sociétés, les requêtes et les réponses ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles Gemini.

La première version de l’application a été mise en ligne il y a deux jours sur l’App Store. Bien qu’elle puisse être téléchargée, les notes précisent qu’elle est « accessible uniquement sur invitation ». Les utilisateurs doivent se connecter à l’aide d’un lien spécifique fourni par l’administrateur de leur entreprise.

À l’ouverture de l’application, un message indique : « Ouvrez le lien envoyé par l’administrateur de votre entreprise pour vous connecter. »

Google n’a pas encore communiqué les détails précis du lancement, comme cela est généralement le cas pour ses nouvelles fonctionnalités, ce qui laisse envisager la publication prochaine d’un article de blog.

Cette nouvelle application arrive environ une semaine après le lancement de Gemini 3.1 Pro, qui apporte des améliorations en matière de capacités de raisonnement et dépasse GPT-5.2 Thinking sur plusieurs benchmarks.