Eau, énergie, impact local : Amazon, Microsoft et Google sommés de rendre des comptes

Les investisseurs exigent davantage de détails dans les rapports ESG à l’approche des assemblées générales annuelles

Les centres de données nord-américains ont consommé 1 000 milliards de litres d’eau en 2025

Les rapports actuels et les objectifs fixés sont jugés trop vagues

Plus d’une douzaine d’investisseurs exerceraient une pression croissante sur certains des plus grands noms de la tech afin qu’ils publient des données détaillées sur la consommation d’eau et d’énergie de leurs centres de données avant leurs assemblées générales annuelles.

Un récent reportage de Reuters indique que les exigences portent notamment sur la nécessité, pour des entreprises comme Amazon, Microsoft et Google, de fournir une transparence au niveau de chaque site, plutôt que de se limiter à des indicateurs globaux, afin de mieux comprendre les effets environnementaux de leurs centres de données.

Cette demande intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant l’impact de l’IA sur les communautés locales et l’environnement. À elles seules, les installations nord-américaines auraient consommé environ 1 000 milliards de litres d’eau en 2025.

Les investisseurs réclament des rapports plus détaillés sur la durabilité des centres de données

Face aux craintes selon lesquelles les centres de données pourraient mettre sous tension les réserves d’eau locales et les réseaux électriques, de nombreux grands projets ont déjà été annulés, retardés ou déplacés en raison d’oppositions locales. Les investisseurs exigent donc non seulement des indicateurs d’impact plus précis, mais aussi des stratégies à long terme.

Actuellement, plusieurs lacunes subsistent dans les rapports publiés. Google n’intègre pas les centres de données tiers dans ses déclarations, Amazon communique sa consommation d’eau en la rapportant à la consommation d’électricité plutôt qu’en valeur absolue, et Microsoft ne fournit pas de données de consommation d’eau détaillées par site.

Concernant ces trois entreprises, leurs stratégies globales à long terme visent des résultats positifs, mais les avancées concrètes restent plus difficiles à décrypter dans les rapports ESG. La plupart se fixent des échéances à l’horizon 2030 pour devenir « water positive » ou neutres en carbone, tandis que nombre d’entre elles ont déjà atteint, à des degrés divers, un approvisionnement en énergies renouvelables équivalent à 100 % de leur consommation.

En attendant, les exigences des investisseurs placent les exploitants de centres de données face à une attente croissante : démontrer que la croissance de l’IA ne se fera pas au détriment des communautés locales et de l’environnement.

À l’avenir, la mise en place de normes environnementales harmonisées pourrait permettre un reporting plus granulaire, incitant ainsi les hyperscalers à accroître encore leur efficacité.