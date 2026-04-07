En Chine, l’IA OpenClaw déclenche une ferveur digne d’une star mondiale

OpenClaw permet d’automatiser des tâches répétitives dans des applications personnelles, professionnelles et d’entreprise

Les capacités d’OpenClaw offrent le contrôle d’applications, de navigateurs web et d’appareils connectés pour la maison

Mais les autorités alertent sur des risques de fuites de données, d’accès à distance non autorisés et de vulnérabilités en cybersécurité

OpenClaw a rapidement attiré l’attention en Chine, rassemblant des foules importantes et donnant naissance à un phénomène culturel mêlant technologie et mise en scène.

Contrairement à un chatbot d’IA traditionnel, OpenClaw peut exploiter de manière autonome des applications, des navigateurs web et des appareils connectés via des commandes envoyées sur des messageries comme WhatsApp, ce qui permet d’automatiser des tâches répétitives dans des contextes personnels et professionnels.

Lors d’événements récents à Pékin et dans d’autres grandes villes, des participants ont été vus portant des bandeaux sur le thème du homard, faisant la queue pour des installations et interagissant avec des machines décorées sur le même thème, reflet d’un branding atypique devenu indissociable du logiciel.

L’adoption rapide d’OpenClaw ne montre aucun signe de ralentissement

Des entreprises chinoises et des gouvernements locaux adoptent activement OpenClaw, proposant des services d’installation via des plateformes de commerce en ligne et des subventions pour des projets utilisant l’outil.

La ville de Wuxi, par exemple, a promis jusqu’à 5 millions de yuans (environ 726 000 dollars) afin d’encourager les projets de développement fondés sur cet agent d’IA.

Des analystes soulignent que son architecture open source a facilité cette adoption rapide, permettant aux développeurs d’inspecter, modifier et améliorer librement le logiciel.

Cette approche accélère l’innovation à un rythme difficilement égalé par des concurrents internationaux.

Cependant, derrière l’enthousiasme, l’adoption rapide et la mise en avant médiatique, des préoccupations sérieuses en matière de sécurité subsistent.

Les autorités de cybersécurité soutenues par l’État ont averti à plusieurs reprises de risques majeurs et ont même restreint le déploiement d’OpenClaw au sein d’entreprises publiques.

Elles mettent également en garde contre des vulnérabilités d’accès à distance et d’éventuelles fuites de données touchant aussi bien des comptes personnels que des systèmes d’entreprise.

Microsoft a également déconseillé l’exécution d’OpenClaw sur des appareils personnels ou professionnels en raison de son environnement d’exécution jugé risqué.

Par ailleurs, des signalements font état de vulnérabilités permettant à des attaquants de dérober des données sensibles et de diffuser des logiciels malveillants via GitHub.

L’accès d’OpenClaw aux e-mails, aux services bancaires et aux serveurs professionnels a été qualifié de potentiellement dangereux.

Certains utilisateurs ont ainsi choisi de restreindre les autorisations accordées, voire de payer pour des services de désinstallation.

Les capacités de l’IA suscitent à la fois admiration et inquiétude, alors que des profils comme des ingénieurs logiciels ou des chefs de projet l’intègrent à leurs flux de travail quotidiens.

Des experts, notamment des chercheurs aux États-Unis, estiment qu’OpenClaw pourrait accélérer la disparition de postes impliquant des tâches standardisées ou répétitives, en particulier dans le développement informatique et les fonctions administratives.

Certains utilisateurs, en particulier de jeunes professionnels, ont exprimé leur anxiété quant à la pérennité de leur carrière face à l’essor de l’automatisation.

Malgré ces préoccupations, l’adoption continue de progresser, les gains d’efficacité évoqués par les utilisateurs semblant souvent l’emporter sur les hésitations initiales.

Alors que la Chine poursuit l’intégration à grande échelle des outils d’IA, des observateurs soulignent que la combinaison d’une innovation rapide, de l’accessibilité open source et de l’attention réglementaire crée un équilibre complexe entre opportunités et risques.

Via CNN