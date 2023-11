Echo [Marvel] sur Disney Plus : date de sortie, acteurs confirmés, et plus encore

Echo de Marvel : informations clés - La diffusion est actuellement prévue pour le 10 janvier 2024

- Se déroule après la série Disney Plus de Hawkeye

- Avec Alaqua Cox et Vincent D'Onofrio, entre autres

- Le personnage de Charlie Cox, Daredevil, fera une apparition

- Le premier synopsis de l'intrigue a été publié

- Fuite d'informations sur d'autres intrigues clés

- Première bande-annonce dévoilée

On connait enfin la date de sortie de la série Echo, et elle est prévue sur Disney Plus pour le début de l'année 2024. Après que des rapports aient suggéré que la saison 2 de Loki serait la dernière série télévisée Marvel de l'année, nous avons eu confirmation qu'Echo allait être retardée jusqu'à l'année prochaine. Il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les problèmes rencontrés par ce projet du Marvel Cinematic Universe (MCU), sur lesquels nous nous pencherons dans ce guide.

Mais ce n'est pas tout. Nous avons rassemblé ci-dessous les dernières nouvelles et les spéculations les plus intéressantes concernant la série télévisée de la phase 5 de Marvel, les acteurs confirmés, les intrigues possibles et l'impact qu'elle pourrait avoir sur le MCU.

De gros spoilers suivent pour Hawkeye, où Echo a fait ses premiers pas en chair et en os. Des spoilers potentiels pour sa série dérivée suivent également.

La série, très attendue par les aficionados de l'univers Marvel, fera son apparition complète sur Disney+, la plateforme de streaming, à partir du 10 janvier 2024. Les fans pourront ainsi plonger dans cette nouvelle aventure dès le début de l'année.

Marvel a officiellement validé les spéculations, initialement alimentées par un document publié sur le site américain des droits d'auteur (une trouvaille partagée en premier par la communauté Reddit), concernant la date de lancement de leur nouvelle série. La confirmation est tombée : la série débutera le 10 janvier 2024. Cette annonce survient malgré le fait que la production de la série se soit apparemment terminée fin août, ce qui, en théorie, aurait pu permettre un lancement plus précoce, aux alentours de novembre, comme initialement prévu.

De plus, selon CanWeGetSomeToast (CWGST), un initié de l'industrie, Echo comprendra cinq épisodes d'une durée approximative de 60 minutes. La fuite suggère que cette décision a été prise en raison de problèmes de rythme et, si c'est vrai, cela fera d'Echo la série Marvel Disney Plus la plus courte - en termes de nombre d'épisodes - de tous les temps. La fuite de CGWST semble confirmer ce qu'un autre initié - Charles Murphy - avait déjà affirmé à propos de la longueur épisodique d'Echo.

Casting d'Echo : rumeurs et confirmations

Wilson Fisk serait le principal méchant d'Echo sur Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Des spoilers majeurs suivent sur la fin de Hawkeye.

Voici le casting confirmé d'Echo jusqu'à présent :

Maya Lopez/Echo : Alaqua Cox

Zahn McClarnon : William Lopez

Vincent D'Onofrio : Wilson Fisk/Kingpin

Charlie Cox : Matt Murdock/Daredevil

Devery Jacobs : Julie

Chaske Spencer : à confirmer

Tantoo Cardinal : à confirmer

Cody Lightning : à confirmer

Graham Greene : à confirmer

Après avoir fait ses débuts dans Hawkeye, Cox revient pour présenter sa propre série. Elle sera rejointe par McClarnon, qui jouait le père d'Echo, William Lopez, dans Hawkeye. L'apparition de McClarnon sera toutefois limitée à des séquences de flash-back. Dans Hawkeye, il a été révélé que l'ancien chef de file de la Mafia Tracksuit était mort, William ayant vraisemblablement été tué par Clint Barton (qui se faisait alors passer pour l'anti-héros Ronin) pendant le Blip, c'est-à-dire la période située entre Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Après sa propre entrée dans le MCU avec Hawkeye, le personnage de Fisk joué par D'Onofrio sera également de retour. Fisk a adopté Maya après la mort de son père et a formé le super-héros sourd pour qu'il devienne un combattant expert pour son vaste syndicat du crime. Cependant, lorsqu'il a été révélé que Fisk avait commandité l'assassinat de William Lopez, Echo s'est vengée de son adoptant en lui tirant une balle dans le visage lors du dernier épisode de Hawkeye. Le sort de Fisk était inconnu après cet affrontement, mais nous savons maintenant qu'il a survécu. Il portera un cache-œil suite à l'attaque d'Echo.

Le personnage Murdock [Daredevil] de Cox, qui est apparu dans les projets du MCU Spider-Man : No Way Home et She-Hulk, s'ajoutera ici à sa liste de seconds rôles. Selon Daniel RPK, une fuite dans l'industrie (rapportée par Taverna Marvel), Daredevil ne figurera que dans deux épisodes. Verrons-nous Daredevil et Fisk s'affronter comme ils l'ont fait dans la série Daredevil de Netflix ? Nous l'espérons. Si ce n'est pas le cas, il faudra attendre qu'ils se croisent dans Daredevil : Born Again, prévu pour 2024.

Quant aux autres acteurs secondaires, nous ne connaissons pas encore leur identité. Marvel a confirmé l'embauche d'autres acteurs en mai 2022, mais le studio n'a pas révélé leur rôle.

Cependant, Deadline a depuis affirmé que Devery Jacobs [Reservation Dogs] joue un personnage appelé Julie, qui est décrite comme "forte volonté et résiliente". Dans un dépôt de copyright américain (merci à Reddit pour la capture d'écran), d'autres identités de personnages semblent également avoir été révélées. Il semble que Graham Greene joue le rôle de Skully, Chaske Spencer celui de Henry, Cody Lightning celui de Cousin Biscuits et Tantoo Cardinal celui de Chula.

L'intrigue d'Echo : synopsis et spéculation sur l'histoire

La série autonome de Maya Lopez explorera son héritage amérindien. (Image credit: Marvel Studios)

Voici le synopsis officiel de l'histoire d'Echo, qui a été publié en même temps que l'annonce des acteurs de la série : "L'histoire d'origine d'Echo raconte l'histoire de Maya Lopez, dont le comportement impitoyable à New York la rattrape dans sa ville natale [l'Oklahoma]. Elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et comprendre le sens de la famille et de la communauté si elle veut aller de l'avant."

Il n'y a pas grand-chose à dire, mais il semble qu'Echo pourrait être une série unique lorsqu'elle arrivera. S'adressant à Collider, le producteur Stephen Broussard a déclaré qu'il s'agissait d'un type d'histoire "très différent" de ce que nous avons vu précédemment dans le MCU, ajoutant : "Cela semble très enraciné et spirituel d'une manière qui nous semble nouvelle."

Cet aspect "spirituel" a beaucoup à voir avec l'héritage amérindien d'Echo. Dans les bandes dessinées, Maya Lopez est une descendante de la nation Cheyenne, une tribu indigène qui croit fermement que tous les êtres vivants sont spirituellement liés. Maya est prête à explorer ses origines et à se réconcilier avec son passé, et nous pensons que ses racines cheyennes auront un rôle important à jouer.

En parlant de son passé, nous aurons un aperçu de l'éducation de Maya et de la façon dont elle a rejoint l'empire criminel de Fisk. CWGST affirme que nous verrons un flashback sur la mort de William Lopez en 2019, comment Maya est affectée par cette perte, sa première interaction avec Fisk, et sa formation pour devenir le nouveau chef de la Tracksuit Mafia (selon CWGST). Echo pourrait même avoir des liens avec la série Daredevil de Netflix, CWGST suggérant qu'elle canonisera officiellement l'ensemble de la série dans le MCU.

Des spoilers potentiellement importants sur Echo suivent.

Les fans de Marvel qui ont vu Hawkeye et/ou lu les bandes dessinées mettant en scène Echo savent que son principal superpouvoir est d'avoir des réflexes photographiques. En gros, elle est capable d'imiter les capacités et les mouvements d'autres personnes, tout comme le méchant Taskmaster de Black Widow.

On peut donc supposer qu'Echo perfectionnera ses pouvoirs basés sur l'imitation dans sa série, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, Maya va bénéficier d'une amélioration considérable de ses pouvoirs de super-héroïne, et ce grâce à ses ancêtres.

Selon CWGST, dans Echo, le personnage titulaire acquerra de nouvelles capacités grâce à de nombreux tatouages amérindiens. Le premier, qui se manifeste dans ses mains, lui donnera une force surhumaine. Le suivant lui donnera la capacité de tirer et de " faire apparaître le même pistolet que l'ancêtre qui lui a donné les moyens d'agir ". Enfin, elle bénéficiera d'une vitesse et d'une durabilité accrues, qui l'aideront à "déterminer la trajectoire du mouvement d'une personne ou d'un objet".

Il semble que ces rumeurs soient fondées, si l'on en croit un rapport de The Direct. Lors de la section Marvel de l'édition 2022 de la D23 Expo de Disney, les premières images d'Echo ont été montrées en exclusivité aux participants et ont laissé entrevoir les mains lumineuses de Maya.

D'ailleurs, dans les comics, Echo est connue pour l'empreinte blanche que Maya laisse sur son visage chaque fois qu'elle utilise son alias de super-héros. Il semblerait donc que Marvel se serve de ce look emblématique comme base pour les tatouages que portera l'itération MCU du personnage.

Echo : Bande-annonce

(Image credit: Marvel Studios)

Après des mois de retard, Disney+ a dévoilée la bande-annonce de Echo, sa nouvelle série Marvel. La bande-annonce offre un aperçu de ce qui attend les téléspectateurs. Elle dévoile des scènes d'action spectaculaires avec une bonne dose de violence.

Quel sera l'impact d'Echo sur le MCU ?

L'intrigue de Daredevil : Born Again sera influencée par ce qui se passera dans Echo. (Image credit: Netflix)

Le série "Echo" est prévue pour être la deuxième production à explorer le nouvel angle "street-level" de l'Univers Cinématographique Marvel (MCU), après "Hawkeye". Selon les événements survenus dans "Hawkeye", ainsi que ceux qui se dérouleront dans "Echo", ces deux séries préparent le terrain pour plusieurs autres séries sur Disney Plus (et peut-être un film) où le personnage de Fisk, interprété par D’Onofrio, pourrait être le grand méchant récurrent. Ces développements marquent une expansion passionnante et plus terre-à-terre de l'univers MCU, offrant aux fans une perspective plus nuancée sur ses héros et antagonistes.

Selon CWGST, Fisk se présentera à la mairie de New York - une fois qu'il se sera remis de sa blessure à l'œil, en tout cas - et remportera l'élection. Bien sûr, l'élection du chef d'un empire criminel au poste de maire ne sera pas une bonne nouvelle pour le contingent de super-héros de New York, car le maire Fisk les considérera probablement comme des ennemis de l'État.

Alors, quels sont ceux qui pourraient être affectés par le maire Fisk, qui risque de s'en prendre à ces soi-disant justiciers ? Tout d'abord, Daredevil. Comme nous l'avons mentionné, Daredevil et Kingpin s'affronteront dans Daredevil : Born Again, il faut donc s'attendre à ce que l'histoire du maire Fisk se retrouve dans la série Disney Plus de The Man Without Fear. Echo devrait également faire une apparition dans Born Again (selon D'Onofrio, comme le rapporte le compte Twitter Daredevil Updates) et, après qu'elle ait tué son oncle adoptif dans Hawkeye, vous pouvez parier qu'il lancera un appel pour qu'elle soit traduite en justice.

Au cinéma, Spider-Man 4, dont le développement n'en est qu'à ses débuts, pourrait être affecté par l'ascension de Fisk au poste de maire de New York. Kingpin est l'un des ennemis jurés les plus célèbres de Spider-Man, et voir ce duo s'affronter sur grand écran ne manquerait pas d'attirer les foules. Après les événements de No Way Home, il semble que le tisseur d'araignée de Tom Holland devienne la version amicale de Spidey que nous attendions. Et comme l'identité du wallcrawler est désormais un secret bien gardé après ce qui s'est passé dans No Way Home, ce héros masqué pourrait bientôt être dans le collimateur de Fisk. Spider-Man et Daredevil sur grand écran contre le Kingpin, ça vous dit ?