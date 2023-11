Disney+ : Echo, la nouvelle série Marvel dévoile sa bande-annonce, et ce n'est pas pour les enfants

Marvel Studios poursuit son expansion impressionnante dans l'univers des séries télévisées avec son dernier joyau, Echo, dont la première affiche et la bande-annonce viennent d'être dévoilées. Attendue avec impatience par les fans de l'univers cinématographique Marvel, la série sera disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Disney+ dès le 10 janvier 2024.

Echo promet de plonger les spectateurs dans une aventure centrée autour du personnage de Maya Lopez, une super-héroïne sourde, interprétée avec brio par Alaqua Cox. Ce personnage a fait sa première apparition remarquée dans la série à succès « Hawkeye », où elle incarnait l’antagoniste sourde et muette du héros.

Dans cette nouvelle série entièrement centrée sur elle, Maya retourne dans sa ville natale et essaie de renouer avec son passé amérindien. La série promet ainsi d'explorer davantage l'histoire de ce personnage en approfondissant son passé, ses défis et ses motivations.

Bande annonce et affiche : tout savoir sur la série

Vous souhaitez en savoir plus sur la série ? Bonne nouvelle, vous pouvez d’ores et déjà découvrir l’affiche et la bande annonce.

La première affiche de la série révèle Maya Lopez dans un personnage de super-héroïne puissante et déterminée prête à affronter les obstacles qui se dressent sur son chemin. De retour dans sa ville natale (après ce qui s'est passé dans Hawkeye), elle va devoir affronter son passé et éclaircir le rôle qu'a joué le Caïd, alias Wilson Fisk (Vincent d’Onofrio) dans son histoire.

La palette de couleurs sombres, mélangée à des teintes vibrantes, accentue l'ambiance mystérieuse et intense de la série.

(Image credit: Disney+)

La bande-annonce, quant à elle, offre un aperçu de ce qui attend les téléspectateurs. Elle dévoile des scènes d'action spectaculaires avec une bonne dose de violence.

Avec l'ajout de la série Echo à son catalogue, Disney+ réaffirme sa position en tant que destination incontournable pour les contenus Marvel de qualité. La plateforme continue d'étendre son offre de séries exclusives, attirant ainsi un public toujours plus large. Pour découvrir la série, rendez-vous le 10 janvier sur Disney+.

