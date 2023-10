Loki saison 2 arrive demain sur Disney+, une promo exceptionnelle permet d'en profiter à bon prix

L'une des séries les plus attendues de l'année, la saison 2 de "Loki", s'apprête à débarquer sur Disney+ le 6 octobre. Si la première saison vous a captivés par ses retournements imprévisibles et son intrigue complexe, la suite promet d'être encore plus renversante. Ne manquez pas cette occasion de plonger une fois de plus dans les méandres du temps aux côtés du Dieu de la Malice.

Que faut-il savoir avant de regarder la saison 2 ?

On a découvert dans la saison 1 une réalité alternative où Loki, après avoir échappé à sa capture lors des événements d'Avengers : Endgame, se retrouve malgré lui au service de la mystérieuse Time Variance Authority (TVA). Son rôle ? Traquer et neutraliser les variantes temporelles menaçant la ligne du temps "sacrée".

Entre trahisons, alliances inattendues et révélations bouleversantes, la première saison a su jouer avec nos émotions et nous tenir en haleine jusqu'à son dénouement.

Sans trop en dévoiler, le synopsis de la saison 2 nous promet des aventures toujours plus intenses. Après les événements cataclysmiques de la fin de la saison 1, le multivers est en plein chaos. Loki et ses alliés devront naviguer à travers des réalités déroutantes et affronter de nouveaux ennemis pour restaurer l'ordre et retrouver Sylvie, le Juge Renslayer et Miss Minutes. Pour avoir un avant-goût de cette nouvelle saison, une bande-annonce est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Disney+.

Tom Hiddleston, charismatique dans le rôle-titre de Loki, sera bien sûr de retour. À ses côtés, nous retrouverons Owen Wilson dans le rôle de Mobius M. Mobius, ainsi que Sophia Di Martino, qui a brillé en tant que Sylvie. Le casting promet encore de belles surprises avec de nouveaux visages qui rejoindront l'aventure.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.