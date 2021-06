Pourquoi Loki est LA série Marvel à suivre sur Disney+ ?

Après les succès critique et spectateur de WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, Disney continue sur sa lancée et propose une nouvelle série Marvel dérivée du MCU : Loki. Annoncé pour le 11 juin initialement, le premier épisode de la série a finalement été programmé sur la plateforme de streaming Disney+ mercredi 9 juin.

Quelle est l’intrigue de la série ? Que faut-il savoir sur Loki avant de regarder la série ? Quelles sont les autres sorties attendues en juin sur Disney + ? Nous faisons le point dans cet article.

Des voyages dans le temps et peut-être le début d’un Multivers ?

Attention, spoilers ! Après avoir été tué par l’un des sbires de Thanos dans Infinity War, le personnage de Loki est finalement ressuscité dans Avengers Endgame grâce à un voyage dans le temps des Avengers et au Tesseract qui changent la fin que l’on connaissait du film Avengers 1. Au lieu d’être emprisonné par son frère Thor sur sa propre planète après avoir essayé de conquérir la Terre dans le premier film Avengers, Loki trouve la pierre de l’Espace et s’échappe. Pour aller où ? C’est la question à laquelle va répondre la nouvelle série Loki !

Plusieurs bandes annonces ont été diffusées par Disney ces dernières semaines et l’on peut d’ores et déjà avoir une idée de l’intrigue de la série. Après avoir bouleversé le cours du temps pour son évasion avec le Tesseract, Loki n’a pas le choix : il doit remettre les choses en ordre en travaillant avec la TVA (Tribunal des Variations Anachroniques), une organisation dont le but est de surveiller la chronologie et s’assurer que tout se passe comme cela doit se passer. Alors qu’il bénéficie du Tesseract, capable de matérialiser tous les objets possibles, Loki va probablement voyager à travers les années avec la TVA, et pourquoi pas, à travers différents univers parallèles.

Côté casting, on retrouve bien évidemment Tom Hiddleston qui reprend son rôle de Loki. Il sera accompagné par Owen Wilson qui jouera le responsable de la TVA et Sophia Di Martino dont le rôle est encore flou. Derrière la caméra, Michael Waldron (connu pour Community ou encore Rick et Morty) est le showrunner et producteur exécutif et on retrouve la talentueuse Kate Herron (Sex Education) à la réalisation.

En parallèle des sorties Marvel, Disney+ diffuse également de nouveaux films d’animation. Depuis le 4 juin dernier, vous pouvez ainsi retrouver Raya et le dernier dragon sur la plateforme de streaming. Dès le 18 juin, vous pourrez également profiter du dernier Pixar, Luca. Un film d’aventure qui promet autant de poésie que d’humour.