Test du Nikon Z7 II : l'appareil photo hybride de la maturité

Le Nikon Z7 II est une évolution subtile du Z7 d'origine, grâce à ses deux emplacements pour cartes et à ses deux processeurs qui améliorent ses performances générales. Pour le reste, il s'agit d'un produit merveilleusement familier, et le système Z de Nikon ne cesse de se développer. Nous aurions aimé voir une mise à jour plus importante, mais le passage à l'hybride Nikon semble désormais assuré - si vous en avez les moyens.

Nous avons été époustouflés par le Nikon Z7 à sa sortie, aux côtés du Nikon Z6 en 2018 et en tant que premier appareil photo hybride plein format de la société. Pour une première génération, les deux appareils photo étaient instantanément compétitifs, voire leaders de leur catégorie dans certains domaines, mais aucun n'était parfait - d'où l'arrivée des Nikon Z7 II et Z6 II.

Cette deuxième génération apporte un certain nombre d'améliorations et de détails, ainsi qu'une légère révision pour répondre aux critiques. Par exemple, le Nikon Z7 II dispose désormais d'un double emplacement pour carte et de deux processeurs d'image Expeed 6 pour améliorer les performances.

Les rafales à 10 images par seconde sont maintenues plus longtemps, tandis que l'autofocus est plus polyvalent, même si nous ne sommes pas encore dans le domaine du sport professionnel. Les fonctions vidéo ont également été améliorées, avec la possibilité de réaliser des images internes en 4K 60 images/seconde et en Full HD 120 images/seconde.

Par ailleurs, l'essentiel de ce que nous aimons dans le Nikon Z7 d'origine est conservé. La forme et la maniabilité sont toujours excellentes - il est difficile de distinguer le Z7 II du Z7 - et les magnifiques photos de 45,7 Mpx sont toujours au rendez-vous.

Le Z7 II est moins audacieux qu'auparavant, car nous ne nous aventurons pas sur un terrain nouveau. Cependant, il y a quelque chose de plus rassurant : l'appareil photo est plus polyvalent et le système Nikon Z a mûri.

(Image credit: Future)

Il y a plus d'objectifs Z et de meilleurs accessoires (y compris une nouvelle poignée verticale). Grâce à ces appareils perfectionnés, la plupart des sceptiques doivent considérer Nikon Z comme un système sûr à adopter, même s'ils passent d'un reflex numérique à un appareil hybride.

Nous respectons le fait que Nikon ait proposé le Z7 II à un prix considérablement inférieur à celui du Z7 lors de son lancement - son prix de 3 399€ pour le boîtier seul est agressif par rapport à la concurrence. De plus, le Z7 II utilise des cartes mémoire SD et CFexpress qui sont nettement moins chères que les cartes XQD du Z7 (bien que le Z7 II accepte également les cartes XQD).

Vous pourriez économiser de l'argent en achetant le Nikon Z7, moins cher et vieux de quelques années, et bénéficier d'une expérience de prise de vue similaire. Cependant, en fin de compte, la dépense pour l'achat du système complet sera probablement la même.

Dans l'ensemble, le Nikon Z7 II est un rafraîchissement modeste, mais les deux processeurs, les deux emplacements de carte, l'autofocus amélioré et les tampons plus profonds lui permettent de rester compétitif par rapport à ses rivaux un peu plus chers. Nikon a un historique respectable d'améliorations via des mises à jour de firmware, tandis que le système Nikon Z, en pleine expansion, a fière allure. Pour les photographes de paysage, il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs appareils photo, en particulier si vous êtes un fan du design et du système d'objectifs de Nikon.

(Image credit: Future)

Le Nikon Z7 II est disponible depuis 2021 et coûte 3 549€ pour le boîtier seul. Cela signifie que le Nikon Z7 II est un peu moins cher que son prédécesseur au lancement. En 2018, le Nikon Z7 était en effet arrivé au prix de 3 699€ (boîtier seul), il semble donc que Nikon souhaite rendre son modèle haute résolution un peu plus attrayant pour les photographes professionnels.

Cela est probablement dû à la concurrence plus féroce en 2021, avec des appareils comme le Sony A7R et le Canon EOS R5, tous deux lancés à environ 4500 euros, qui sont des alternatives très tentantes pour ceux qui ont besoin d'une combinaison de haute résolution et d'une puissance de prise de vue polyvalente.

Le Nikon Z7 II offre un bon rapport qualité-prix par rapport à ces concurrents - il n'est pas doté de certaines fonctions que l'on trouve dans ces appareils, mais il reste une excellente option.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Design

Double emplacement pour carte (SD UHS-II et CFExpress / XQD)

Conception presque identique à celle du Z7, avec le même viseur et le même écran

Excellent facteur de forme et bonne disposition des commandes

Le design du Z7 II étant très proche de celui de son prédécesseur, la plupart des remarques faites dans notre test du Nikon Z7 s'appliquent ici. Concentrons-nous donc sur les quelques changements.

L'unique emplacement pour carte XQD du Z7 a déplu à certains, en particulier à ceux qui s'inquiètent des erreurs de carte. De plus, ce type de carte, bien que fiable, est très cher. Ces deux problèmes ont été résolus dans le Z7 II, l'appareil photo offrant un double emplacement pour carte SD UHS-II et un emplacement pour carte CFexpress / XQD.

Certains n'appréciaient pas non plus la poignée verticale simpliste du Z7, car elle ne comportait pas de boutons de commande. Il existe désormais une nouvelle poignée pour le Z7 II (la MB-N11) qui offre la même disposition des boutons pour les prises de vue en format portrait.

(Image credit: Future)

La poignée contient également deux batteries pour plus de puissance, dont la plus externe peut être retirée et remplacée lorsque l'appareil photo est encore en action. C'est très pratique, en particulier pour les enregistrements vidéo prolongés.

En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, l'endurance du Z7 II a été améliorée, passant des modestes 330 photos du Z7 à 420 photos, un résultat plus respectable. Cela est principalement dû à une nouvelle version de la batterie (EN-EL15c), qui peut également être rechargée en cours de route via USB-C.

Pour le reste, nous sommes vraiment en terrain connu. Comme le Z7, le Z7 II tient bien en main et la poignée pouce renforcée offre une prise en main très ferme.

(Image credit: Future)

Nous apprécions tout particulièrement l'imposante molette de commande et le joystick AF, qui sont tous deux à portée de pouce. Dans l'ensemble, la disposition des commandes est entièrement intuitive et même les utilisateurs de reflex numériques Nikon se sentiront à l'aise.

Le Z7 II est également un appareil photo robuste, doté du même degré d'étanchéité que le Nikon D850. Petit, intuitif et résistant, le Z7 II brille par son design.

Comme le Z7, il est doté d'un écran tactile inclinable de 3,2 pouces et de 2,1 millions de points au dos, avec des commandes complètes qui répondent très bien au toucher. Comme auparavant, vous disposez d'un viseur lumineux de 3,69 millions de points avec un grossissement de 0,8x.

(Image credit: Future)

Nous avions adoré les deux écrans la dernière fois, mais la concurrence a évolué depuis. Vous pouvez trouver des EVF de 5,76 millions de points sur des appareils comme le Sony A7R IV, tandis que le Canon EOS R5 dispose d'un écran à angle variable que les vloggers et les photographes amateurs préfèreront.

Nous n'avons que quelques petits reproches à formuler. La poignée du pouce, bien que très confortable, sert également de porte-carte et s'ouvre trop facilement, en particulier lorsque l'appareil est rangé dans un sac. Par ailleurs, nous n'avons pas trouvé de moyen de masquer les informations sur l'écran, ce qui est frustrant lorsque l'on souhaite avoir une vue dégagée de la scène.

Caractéristiques et performances

Système AF 493 points avec détection des yeux et des visages humains ou animaux

Prend jusqu'à 200 images JPEG à 10 images par seconde

Stabilisation de l'image sur cinq axes

En termes de caractéristiques, il y a très peu de différences entre le Nikon Z7 II et le Z7. Par exemple, nous avons le même capteur plein format de 45,7 Mpx avec une plage ISO native allant de 64 à 25 600 ISO (avec des réglages étendus de 32 à 102 400 ISO). Le changement de capteur permet également une stabilisation de l'image jusqu'à 5EV.

Cependant, les améliorations notables résultent de l'intégration d'un double processeur d'image Expeed 6 cette fois-ci - Nikon affirme que cela améliore la puissance de traitement jusqu'à 3,3 fois.

La prise de vue continue à grande vitesse est un mode d'entraînement qui bénéficie de la puissance de traitement supplémentaire. Les cadences passent de 9 à 10 images par seconde, mais surtout, les séquences peuvent durer beaucoup plus longtemps avant que l'appareil photo ne ralentisse (comme nous le découvrirons plus loin). Dans des scénarios de prise de vue réels, nous prendrions des séquences plus longues à chaque fois.

La vidéo interne 4K à 60 images par seconde est également possible. Un recadrage de 1,08x est appliqué à ce paramètre, mais ce n'est pas un problème et les vidéos 4K/30 images par seconde couvrent toute la largeur du capteur.

(Image credit: Future)

Qu'en est-il de l'expérience réelle ? Ces deux processeurs augmentent réellement les performances globales du Z7 II.

Pour la prise de vue en continu, les séquences à 10 images par seconde peuvent durer environ 3 fois plus longtemps que sur le Z7 - vous obtiendrez jusqu'à 75 images brutes ou 200 JPEG avant que l'appareil ne ralentisse.

Bien entendu, les performances dépendent de la carte utilisée. Lorsque nous avons utilisé une carte SDXC UHS-II avec des vitesses de lecture/écriture de 300 Mo/s, l'appareil photo a pu enregistrer 50 images brutes à 10 images par seconde en une seule rafale, ou 200 images JPEG.

L'autofocus a également été amélioré dans certains domaines. Les performances de l'autofocus en basse lumière ont été légèrement améliorées de 1EV, avec une sensibilité de -4EV. Nous avons pris des photos sous un faible clair de lune et avons obtenu une mise au point nette, même si elle est un peu plus lente.

Nikon affirme également que l'AF de suivi est meilleur. Nous n'avons pas été en mesure de faire des comparaisons directes avec le Z7, mais l'expérience globale de suivi des sujets semble plus rapide et plus fiable avec le Nikon Z7 II.

(Image credit: Future)

Certains modes AF sont également plus polyvalents sur le Z7 II. Prenons l'exemple de la détection des yeux et des visages humains ou animaux, qui est désormais disponible pour la capture de photos et de vidéos en mode AF large, ce qui signifie que vous pouvez limiter la zone AF à une zone plus large. C'est astucieux, car les sujets ne sont pas toujours au centre du cadre.

L'autofocus Eye est fiable et rapide. En bref, vous pouvez garantir une mise au point nette sur les yeux. Dans l'ensemble, Nikon a fait des progrès en ce qui concerne l'AF dans le système Z.

Le Z7 II est doté d'une stabilisation sur cinq axes. Ce système basé sur le décalage du capteur (qui se marie à la stabilisation optique) a une efficacité revendiquée de cinq stops. Dans l'ensemble, en utilisation réelle, nous avons régulièrement bénéficié de trois stops de compensation - par exemple, à main levée, la vitesse d'obturation de 1/13 sec s'est avérée nette avec l'objectif 85 mm f/1,8. Au-delà de trois stops, nous ne pouvions pas garantir la netteté des détails.

La stabilisation est plus efficace sur le Canon EOS R5, mais comparé aux reflex numériques, le Z7 II est infiniment plus tolérant pour les prises de vue à main levée.

Qualité de l'image

Même qualité d'image que le Nikon Z7

Plage dynamique de premier ordre

Détails nets du centre au bord de l'image grâce au verre Nikon Z

Si la qualité d'image est votre principale préoccupation, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Nikon Z7 II.

Il est doté du même capteur plein format de 45,7 Mpx que celui du Nikon Z7 dont nous avons fait l'éloge. Avec autant de pixels à votre disposition, le mode de recadrage APS-C affiche 19MP et un recadrage plus important est tout à fait possible.

Image 1 of 3 L'écran inclinable est utile pour les prises de vue en contre-plongée, en particulier lorsqu'il est associé à l'AF tactile et à l'obturateur. (Image credit: Future) L'AF de suivi est plutôt bon, bien qu'il ait du mal à suivre les sujets proches. Les appareils concurrents proposent un suivi de l'AF plus fiable pour l'action. (Image credit: Future) L'une d'entre elles provient d'une séquence d'action à 10 images par seconde. Les deux processeurs permettent de prendre jusqu'à 200 images JPEG à cette vitesse dans une seule séquence, bien que l'AF soit fixé à cette vitesse. (Image credit: Future)

Associé à certains des excellents objectifs Z de Nikon, vous obtenez des détails nets du centre aux bords, avec moins d'effets négatifs de la distorsion que vous pouvez obtenir avec des montures d'objectif plus petites, y compris la diffraction.

Les niveaux de bruit sont également bien maîtrisés, grâce à la conception rétro-éclairée du capteur - nous utiliserions volontiers 1600 ISO pour obtenir des images brutes nettes, tandis que de nombreux détails subsistent à 6400 ISO.

Image 1 of 3 La résolution élevée de 45,7 Mpixels permet de jouer avec un grand nombre de pixels, ce qui permet des recadrages plus serrés et le mode de recadrage 1,5x (DX) de 19 Mpixels. Prise de vue avec l'objectif 85 mm f/1,8 et l'appareil photo en mode de recadrage DX, plus un recadrage manuel supplémentaire. (Image credit: Future) Avec un réglage de sensibilité de base de 64 ISO, le Nikon Z7 II offre une plage dynamique de premier ordre, particulièrement utile pour les détails lumineux dans des scènes comme celle-ci. (Image credit: Future) Pour un appareil photo haute résolution, le Z7 II gère très bien le bruit. Nous utiliserions volontiers la sensibilité de 1600 ISO pour obtenir des images brutes nettes. (Image credit: Future)

La stabilisation d'image basée sur le capteur (associée à la stabilisation optique) permet également d'améliorer les prises de vue à main levée, en particulier à ces hautes résolutions qui ne pardonnent pas.

Les résultats dépendent de la distance à laquelle se trouve le sujet, mais nous avons souvent obtenu trois niveaux de stabilisation. Pour les sujets éloignés, vous pouvez obtenir des résultats utilisables avec des vitesses d'obturation aussi basses que 0,5 s, bien qu'il soit préférable d'utiliser 1/4 s pour plus de sécurité.

Image 1 of 3 Pour les prises de vue nettes à main levée, la stabilisation de l'image permet de jouer avec 3 IL, mais les 5 IL cités sont plus aléatoires. (Image credit: Future) L'AF Eye est particulièrement rapide et surtout fiable. Il est désormais plus polyvalent puisqu'il est inclus dans le mode de mise au point automatique sur une large zone. (Image credit: Future) La monture d'objectif extra large et la conception de l'objectif Nikon Z contribuent à une excellente netteté d'un bord à l'autre et à une réduction de l'effet négatif de la diffraction, ce que les photographes de paysage en particulier apprécieront. Prise de vue à f/16. (Image credit: Future)

Enfin, vous bénéficierez également d'une plage dynamique de premier ordre lorsque l'appareil photo est réglé sur sa sensibilité minimale de 64 ISO. Cela signifie qu'il est possible de faire ressortir les détails dans les situations où vous êtes contraint de sous-exposer de quelques diaphragmes.

Si peu de choses ont changé en deux ans, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le Nikon Z7 II est l'un des meilleurs appareils photo que vous puissiez acheter en termes de qualité d'image.

Devriez-vous acheter le Nikon Z7 II ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous êtes un utilisateur de reflex numérique Nikon à la recherche de changement

Si vous êtes un utilisateur de reflex numérique Nikon qui hésite à passer à l'hybride, soyez rassuré par la croissance du système Nikon Z. D'excellents objectifs sont désormais disponibles (ainsi que l'adaptateur FTZ). Le Z7 II est également un appareil photo plus polyvalent que le Z7, avec de meilleurs accessoires.

Vous voulez un outil professionnel robuste et léger

La disposition des commandes, la sensation dans la main, la qualité de fabrication - le Z7 II est un outil de rêve à utiliser et vous pouvez être assuré qu'il s'en sortira très bien dans des environnements difficiles.

Vous voulez tirer le meilleur parti de vos photos

La résolution de 45,7 Mpx n'est que la partie émergée de l'iceberg. La netteté des détails, associée à un objectif Nikon Z, est encore meilleure, tout comme la plage dynamique la plus élevée de cette catégorie. La netteté des détails que l'on peut récupérer dans les hautes lumières et surtout dans les zones d'ombre du Z7 II est également très impressionnante. En termes de qualité d'image, il s'agit de l'un des meilleurs appareils photo hybrides (s'ouvre dans un nouvel onglet) que vous puissiez acheter.

Ne l'achetez pas si...

Vous passez du Nikon Z7 au Z7 II

Le Z7 II est plus polyvalent que le Z7, avec deux emplacements pour cartes, deux processeurs, une meilleure autonomie et la nouvelle poignée verticale. Cependant, l'expérience globale sera sensiblement la même.

Les fonctionnalités vous intéressent

Face au Sony A7R IV et au Canon EOS R5, le Nikon Z7 II présente quelques lacunes. L'A7R IV dispose d'un capteur et d'un viseur de meilleure résolution, ainsi que d'une meilleure autonomie. L'EOS R5, quant à lui, offre des prouesses vidéo et une stabilisation redoutable.