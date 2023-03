Test du téléviseur OLED CS 65 pouces de LG

Ces dernières années, LG a acquis la réputation de proposer certains des meilleurs téléviseurs OLED du marché et le LG CS ne fait pas exception à la règle. Combinant de nombreuses améliorations logicielles du LG C2 avec le design du cadre du LG C1 et les panneaux du LG B2, le LG CS est un peu le monstre de Frankenstein des téléviseurs OLED. Cela dit, il n'en conserve pas moins la qualité que nous sommes en droit d'attendre de la gamme OLED de LG.

Test en deux minutes

Disponible uniquement au Royaume-Uni, en Australie et en France, le LG CS est aussi bien équipé que ses frères et sœurs OLED de LG (le LG C2 et le LG G2) avec les mêmes attributs haut de gamme qui ont permis aux offres OLED de LG de se démarquer de la concurrence. Empruntant le design du cadre du LG C1 de 2021 et le panneau du LG B2, LG CS qui imite largement son frère le C2 ne présente qu'une seule exception vraiment notable : l'absence de ce que LG appelle le " booster de luminosité ". cela signifie que le CS ne bénéficie pas de la technologie OLED Evo du C2 et de l'augmentation de luminosité de 20 % qui l'accompagne.

Doté du même processeur Alpha a9 Gen 5 que ses homologues, le LG CS atteint ses objectifs en matière de profondeur d'image dynamique, de précision des couleurs et de contraste. Il est conseillé de jouer avec les différents paramètres d'image pour trouver la bonne option, car le paramètre par défaut "économie d'énergie" ne permet pas au LG CS de montrer toute sa puissance.

Heureusement, il est assez simple de naviguer vers ces paramètres et de jouer avec eux pour trouver ce qui convient le mieux à chacun, car le LG CS offre une interface utilisateur intuitive et généralement facile à utiliser. Comme pour les précédents modèles OLED de LG, il est doté d'une télécommande inspirée de la Wii, qui sert à contrôler un pointeur à l'écran pour ouvrir les paramètres et lancer des applications. Ceux qui ne sont pas habitués à cette méthode de contrôle peuvent être pris au dépourvu au début, mais vous pouvez désactiver complètement les contrôles de mouvement s'ils vous dérangent.

Pour un téléviseur d'une finesse exceptionnelle, le LG CS parvient également à offrir un son natif parmi les meilleurs du marché. Grâce à l'AI Sound Pro et à la prise en charge de Dolby Atmos, le LG CS imite une fois de plus son frère LG C2 en offrant ce qu'on appelle un "son surround virtuel", puisque le téléviseur est capable de convertir un contenu stéréo en un son 7.1.2 canaux.

Nous plaçons la qualité du son du LG GS bien au-dessus de nombreux téléviseurs et même de certaines barres de son plus abordables, rendant l'achat d'une barre de son supplémentaire à associer au LG CS potentiellement inutile pour tous les audiophiles/cinéphiles les plus stricts.

Les joueurs trouveront également de nombreux avantages bienvenus, tels que la prise en charge HDMI 2.1 du CS OLED (4K à 120 Hz), le temps de réponse de 1 ms et les taux de rafraîchissement variables qui s'ajoutent à la GeForce Now de Nvidia intégrée pour faire du LG CS un prétendant évident au titre de meilleur téléviseur pour le jeu.

Le CS peut subir quelques reflets dans les pièces lumineuses, mais pas au point que cela constitue une distraction trop importante. En fin de compte, le LG CS offre un excellent rapport qualité-prix, malgré son tarif assez élevé. Il n'est pas assez bon marché pour être considéré comme une véritable alternative économique au LG C2, mais son prix de vente reste légèrement inférieur, avec très peu de concessions faites. Cela permet au CS de se démarquer en tant qu'option légèrement plus économique pour ceux qui recherchent l'excellence de l'OLED que les meilleurs écrans de TV LG offrent.

Le LG CS OLED associe l'ancien et le nouveau dans un téléviseur unique, digne d'un monstre de Frankenstein. (Image credit: LG)

LG CS OLED TV : Prix et disponibilité

Taille de 77 pouces non disponible dans certains pays

Moins cher que le LG C2

Il est intéressant de noter que le LG CS n'est actuellement disponible que dans trois régions - l'Australie, le Royaume-Uni et la France. Et rien n'indique qu'il sera disponible dans d'autres pays.

Le prix du LG CS est légèrement inférieur à celui du LG C2, qui est le téléviseur auquel le CS ressemble le plus. Les prix et les options de taille sont les suivants :

55 pouces : 1 199 € (LG OLED55CS6LA)

65 pouces : 1 899 € (LG OLED65CS6LA)

77 pouces : 2 799 € (LG OLED77CS6LA)

LG CS OLED TV : design

Construction très fine, cadre lourd

4x HDMI 2.1, 3x USB, eARC, sortie optique, LAN

Robuste

Le LG CS OLED est, comme son frère C2, d'une élégante finesse, mais il donne l'impression d'être un peu plus robuste grâce à sa base raisonnablement lourde, qui se présente sous la forme de trois éléments séparés, faciles à assembler. L'écran lui-même n'est pas non plus particulièrement léger, puisque le poids net du CS de 65 pouces sans son support est indiqué par LG comme étant de 24 kg, le support lui-même ajoutant 8,6 kg supplémentaires.

Si le design du cadre de l'écran OLED CS vous semble familier, c'est normal : il reprend la même apparence extérieure que le LG C1 de 2021, ce qui n'est pas une mauvaise chose à notre avis. Grâce à son cadre merveilleusement étroit, l'écran du LG CS ne donne pas l'impression de perdre des centimètres, et il est suffisamment fin pour qu'il ait un beau look lorsqu'il est monté sur un mur.

Le support lui-même présente un niveau de sophistication similaire, puisque la partie argentée inclinée visible du support parvient à se fondre dans le fond du téléviseur. En termes de design, c'est un domaine dans lequel le LG CS a une légère longueur d'avance sur le LG C2, où le support est un peu plus visible.

On ne saurait trop insister sur la finesse du panneau du CS. À titre de comparaison, lorsque nous avons posé un iPhone 13 contre la dalle, celle-ci avait à peu près la moitié de la profondeur de l'iPhone. Une section plus épaisse abritant les haut-parleurs et les composants du téléviseur dépasse d'environ deux tiers de l'arrière de la dalle, mais pas au point de paraître inutilement encombrante.

En termes d'options de connectivité, le LG CS imite essentiellement le LG C2 avec quatre ports HDMI 2.1 (dont un avec eARC), trois ports USB, une sortie optique et une prise en charge LAN. Ces éléments sont soigneusement logés pour rendre l'organisation des câbles à l'arrière du téléviseur simple et agréable.

La télécommande magique du LG CS (Image credit: Future)

La télécommande est également un élément que le CS semble avoir repris du C2, avec la LG Magic Remote incluse, identique à la télécommande du C2, à l'exception d'un bouton " Movies " renommé qui vous permet d'accéder à l'une des chaînes de streaming de LG. Ayant été habitués à des télécommandes plus carrées, nous avons tout de suite apprécié les bords incurvés de la télécommande magique et la sensation en main. Les raccourcis supplémentaires sur la télécommande incluent les services de streaming Netflix, Prime Video et Disney+, ainsi que des boutons pour Google Assistant et Alexa, qui activent les capacités de contrôle vocal de la télécommande magique.

LG CS OLED : Smart TV et OS

webOS 22

Interface soignée et simple à naviguer

Une fois encore, le LG CS imite le LG C2 (et le LG G2) en proposant la plateforme de télévision intelligente webOS 22, et le système d'exploitation est tout aussi impressionnant ici que sur les autres téléviseurs de la gamme 2022 de LG.

Le menu de navigation du LG CS (Image credit: Future)

L'écran d'accueil du CS est soigné, agréable et facile à parcourir, que vous cherchiez à trouver et à cliquer sur vos plateformes de streaming préférées ou à naviguer vers les entrées des différents appareils que vous avez branchés à votre téléviseur.

Comme le C2, la télécommande magique susmentionnée est conçue pour un contrôle des mouvements de type télécommande Wii, permettant aux utilisateurs de naviguer dans les menus du téléviseur avec un pointeur à l'écran. Il s'agit d'un moyen rapide et direct de lancer des applications à partir de l'écran d'accueil du téléviseur, même s'il convient de noter que toutes les applications ne prennent pas en charge le pointeur et que le fait d'être soudainement obligé d'utiliser des commandes traditionnelles peut être quelque peu déstabilisant.

En faisant défiler l'écran un peu plus loin, vous obtenez également l'option "Tableau de bord de la maison", qui vous permet de voir tous vos appareils connectés en un seul endroit et de vous connecter à d'autres appareils intelligents de la maison si vous le souhaitez.

Le tableau de bord domestique LG CS OLED est un hub permettant de visualiser tous vos appareils connectés, y compris les appareils de la maison intelligente. (Image credit: Future)

Les adeptes de la maison intelligente entièrement intégrée seront sûrement ravis de voir tous leurs appareils connectés répertoriés en un seul endroit pour une navigation simple.

Malheureusement, webOS 22 semble avoir un problème ennuyeux avec sa connexion Wi-Fi. La solution est relativement facile et le téléviseur se souvient de votre connexion pour ne pas avoir à demander le mot de passe à chaque fois, mais cela peut devenir frustrant lorsque vous espérez sauter directement dans une application de vous entendre dire que vous n'êtes pas en ligne.

Le LG CS offre également un accès préinstallé à Nvidia GeForce Now, la plateforme de streaming de jeux vidéo basée sur le cloud, qui peut également être facilement découverte via le menu du LG CS. Le fait de disposer de cette option dès le départ est un ajout très intéressant, et nous avons vraiment apprécié d'avoir accès à notre bibliothèque Steam de manière transparente via le téléviseur, sans avoir à connecter un ordinateur portable de jeu à un port HDMI. Si l'on tient compte de la prise en charge des jeux par le téléviseur, le LG CS est un moniteur de jeu compétent, même si vous devrez investir dans une manette de jeu Bluetooth compatible pour profiter de la prise en charge de Nvidia GeForce Now et jouer.

LG CS OLED : qualité d'image

Dolby Vision, HDR10, HLG

Précision des couleurs et contraste excellents

Pas de booster de luminosité

Sans aucun doute, le LG CS OLED ressemble à un téléviseur LG OLED, c'est-à-dire qu'il offre un affichage réellement impressionnant et stupéfiant qui parvient à se démarquer même lorsqu'on le compare aux écrans OLED d'autres grandes marques. Cependant, la dalle est un peu trop " empruntée " dans son approche, étant donné que le LG CS adopte la même dalle que le LG B2, ce qui est une légère déception par rapport à des écrans comme le LG C2.

L'écran est sans conteste le principal point sur lequel le CS OLED diffère du LG C2, car le premier ne dispose pas de la même fonction Brightness Booster que le second. Cela signifie que les niveaux de luminosité du téléviseur plafonnent à une luminance inférieure d'environ 20 % à celle que la technologie OLED Evo du C2 peut atteindre. Ce phénomène est le plus visible lorsque l'on regarde l'écran du LG CS dans des pièces bien éclairées, car la dalle est sujette à des reflets. En général, ces reflets ne constituent pas une gêne, mais il faut en tenir compte.

Dans tous les autres domaines, le CS offre la même qualité d'affichage sublime que celle du C2 - correspondant à sa résolution de 3 840 x 2 160, à sa profondeur 10 bits et à sa large gamme de couleurs - ce qui signifie un contraste supérieur, des noirs riches et des couleurs dynamiques, même s'ils n'atteignent pas tout à fait les niveaux du C2.

Le LG CS est sujet à quelques reflets, et son support en verre (similaire au C2) peut également être particulièrement réfléchissant lors de scènes très sombres. (Image credit: Future)

Comme nous l'avons mentionné précédemment, pour tirer le meilleur parti du LG CS, il faut jouer avec les différents modes d'affichage proposés pour trouver celui qui convient le mieux à vos besoins et à l'environnement dans lequel vous regardez le film. Il y a jusqu'à 20 modes différents parmi lesquels choisir, donc il y a sans aucun doute une solution parfaite pour chacun, y compris un mode standard en plus d'autres comme le mode cinéma, le mode cinéaste, Vivid, l'optimiseur de jeu et les réglages ISF Expert pour les pièces claires ou sombres. Il est intéressant de noter qu'il existe également un mode Cricket, qui s'adresse vraisemblablement aux passionnés de sports de raquette et de balle.

En testant l'écran avec le film As Above, So Below, la première chose que l'on remarque, c'est la taille de l'image, car le cadre étroit du LG CS permet vraiment d'utiliser pleinement l'écran du téléviseur. Le film comporte de nombreuses scènes sombres, et les réglages avec le mode de paramètrage ISF Bright Room ont permis de minimiser les reflets ainsi que de mettre en valeur la profondeur des noirs de l'écran et permettre aux détails les plus fins de ressortir en contraste, même en journée.

Le LG CS souffre de la comparaison avec ses frères et sœurs du fait de l'absence de la technologie OLED Evo, mais il offre pour le reste la même richesse de détails que l'on attend d'un écran OLED. (Image credit: Future)

Cependant, comme As Above, So Below incorpore de nombreux passages d'horreur de type "found footage" (y compris une caméra tremblante), l'expérience visuelle s'est montrée encore plus percutante avec le paramètre d'affichage Game Optimizer. Cela a occasionné l'intrusion d'un peu plus de reflets, mais a démontré une stabilité supérieure dans la reproduction des couleurs malgré les tremblements constants de la caméra.

Une légère déception concernant l'image du CS OLED concerne ses capacités avec Dolby Vision, qui sont apparues assez floues. Cela ne rend pas le contenu Dolby Vision complètement impossible à regarder, mais nous nous attendions à des couleurs plus vibrantes que celles que nous avons obtenues.

Par ailleurs, le CS OLED reprend les caractéristiques de jeu du LG C2, notamment la même résolution 4K et les mêmes capacités de 120 images par seconde, ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms et des fonctions de jeu non négligeables comme les taux de rafraîchissement variables et le mode de faible latence automatique. Parmi les autres avantages, citons la compatibilité avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. En le jumelant avec une PS5, nous avons pu constater une différence dans la façon dont le CS a réussi à s'adapter à la sortie graphique de la console et à élever l'expérience de jeu pour la rendre aussi "next-gen" que la dernière console PlayStation doit l'être.

Il est légèrement décevant que le LG CS (comme le LG G2) n'offre pas la prise en charge du HDR10+ à ce niveau de prix, et nous avons constaté un léger blooming de temps en temps, ce qui exige de jouer avec les paramètres du mode d'affichage pour ne pas souffrir d'une mise à l'échelle trop granuleuse. Heureusement, la facilité de navigation dans le menu du CS fait que l'ajustement de ces paramètres est simple si vous espérez obtenir le meilleur de votre image.

LG CS OLED : performances audio

Upmixe l'audio 2 canaux en 7.1.2

Prise en charge de Dolby Atmos

Options de mode sonore

Pour un téléviseur aussi fin, la qualité de l'audio du LG CS - qui produit 40 W - est tout simplement exceptionnelle, et parvient même à dépasser la qualité que certaines barres de son dédiées peuvent offrir. À tel point que le son Dolby Atmos Surround peut véritablement vous surprendre.

Le LG CS offre un son natif impressionnant dont la portée dépasse largement les limites de son écran. (Image credit: LG)

Étonnamment, même les voix parviennent à se démarquer clairement, les sons les plus graves semblant venir d'à côté de vous. En regardant le récent film de Netflix "We Have A Ghost", par exemple, la voix particulièrement grave et profonde de l'acteur Anthony Mackie semblait venir directement d'à côté de nous grâce à l'élévation que lui confère la prise en charge du Dolby Atmos du CS et l'intuitif AI Sound Pro.

AI Sound Pro utilise la puissance du processeur Alpha a9 Gen 5 pour adapter le son à la norme 7.1.2 et intégrer la reconnaissance spatiale afin d'adapter le son du CS à votre environnement. Si cela ne vous convient pas, le LG CS OLED offre également un certain nombre de modes sonores différents pour vous aider à trouver le bon ajustement, avec Clear Voice Pro, une option pour les contenus dont les dialogues sont particulièrement difficiles à entendre. Parmi les autres modes proposés, citons le mode Standard, ainsi que les modes Cinéma, Cricket (sports), Musique, Optimiseur de jeu et le mode AI Sound Pro susmentionné.

L'audio n'est pas sans limites, cependant. À des volumes plus élevés, il peut sembler un peu étroit, et les contenus avec une bande sonore plus détaillée peuvent perdre un peu de fidélité. Ce n'est pas surprenant, car l'audio natif d'un téléviseur aura toujours du mal à atteindre le niveau des meilleures barres de son. Néanmoins, la qualité de l'audio offerte par le LG CS en natif est bien au-delà des attentes et imite une fois de plus le LG C2 en offrant l'un des meilleurs sons natifs de tous les téléviseurs que l'on peut acheter aujourd'hui.

Le téléviseur LG CS OLED est un téléviseur de qualité qui se montre à la hauteur de l'excellence de l'OLED de LG, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions que ses frères et sœurs, à savoir les LG C2 et G2 (Image credit: LG)

Devrais-je l'acheter ?

Achetez-le si...

Vous voulez une qualité d'image OLED haut de gamme

Le LG CS est un téléviseur OLED dans tous les sens du terme, offrant les mêmes excellents niveaux de contraste, couleurs dynamiques et profondeur que nous attendons des téléviseurs OLED de LG.

Vous voulez une véritable télévision intelligente

De nombreux téléviseurs se présentent comme des "téléviseurs intelligents", mais le LG CS est vraiment un téléviseur qui mérite ce titre, avec son interface qui offre une navigation aisée, la prise en charge des assistants vocaux Google et Alexa, une variété d'options impressionnantes pour adapter le son et l'image à vos besoins et une capacité exceptionnelle à s'adapter à votre contenu en un instant.

Vous voulez un partenaire de choix pour votre console dernière génération.

Le LG CS - tout comme le LG C2 et le LG G2 - offre beaucoup aux joueurs, notamment grâce à une série de fonctions de soutien et à l'inclusion de bonus tels que le service Nvidia Geforce Now intégré.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes à court d'argent

Il est peut-être moins cher au prix de vente conseillé que les LG C2 et G2, mais le LG CS OLED n'est pas pour autant bon marché, et même si vous payez pour une qualité supérieure, ce n'est qu'un maigre réconfort si votre budget est serré.

Vous avez besoin d'un écran plus petit

Le LG CS est disponible en trois tailles, la plus petite étant son écran de 55 pouces. Si c'est trop grand pour votre espace, vous devrez chercher ailleurs.