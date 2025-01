Sony WF-C710N : ces nouveaux écouteurs Sony à réduction de bruit fuitent avant l’annonce

Le WF-C710N pourrait être tout ce que nous aimons dans le WF-C700N, mais en mieux

Détection de proximité pour la lecture/pause automatique

Pas de prix ni de date de sortie pour l'instant

Les lecteurs réguliers savent que nous aimons beaucoup les écouteurs Sony WF-C700N, mais nous n'aimons pas du tout l'absence de commandes - et en particulier, l'absence de fonction d'arrêt automatique sur les écouteurs eux-mêmes, lorsque vous les retirez. C'est pourquoi nous sommes plutôt ravis de voir les écouteurs Sony WF-C710N et leur capteur de proximité, qui ont fait l'objet d'une fuite.

Sony a mis à jour les WF-C700N après notre test [en anglais] afin d'ajouter des contrôles de volume sur l'appareil (ce qui n'était pas possible à l'origine), mais l'absence de détection de l'utilisateur (c'est-à-dire de mise hors tension automatique) demeure. Et même si nous admettons que ce n'est pas un problème majeur, c'est tout de même assez ennuyeux - et cela signifie que la nouvelle génération est encore plus attrayante que leurs prédécesseurs à petit budget.

Nous apprécions beaucoup le modèle actuel, le Sony WF-C700N. (Image credit: Future)

Sony WF-C710N : Fonctionnalités principales

La dernière fuite en date provient de The Walkman Blog, qui, ces dernières semaines, a eu des tas de scoops sur Sony. Cela signifie que nous avons une très bonne idée de ce que ces nouveaux écouteurs vont (probablement) offrir, notamment :

Possible LE Audio

Capteur de proximité pour le contrôle de la lecture/pause

Annulation du bruit

Quatre options de couleur : noir, blanc, rose et bleu clair

Une batterie de 70 mAh dans les écouteurs

Une batterie de 500 mAh dans l'étui

Chargement USB, mais pas de chargement sans fil

Certains détails restent cependant mystérieux. Nous ne savons pas quels codecs les écouteurs prendront en charge, ni quelle sera la durée de vie des batteries. Nous ne connaissons pas non plus la configuration des micros et des pilotes, ni le prix.

Mais étant donné que les WF-C700N étaient à l'origine vendus au prix de 120 €, nous nous attendons à ce que ces nouveaux écouteurs soient tout aussi abordables.

Nous sommes impatients de les entendre : dans notre évaluation du modèle actuel, nous avons déclaré que « pour les caractéristiques, le design et surtout la qualité sonore, ces écouteurs ne peuvent être battus pour le prix ».