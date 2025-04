L’un des meilleurs outils de ChatGPT devient gratuit… mais pas sans condition

Une version allégée de Deep Research est en cours de déploiement pour les utilisateurs de la formule gratuite

Elle repose sur le modèle ChatGPT 4o-mini

Les utilisateurs de la formule Plus y auront aussi accès une fois leur quota mensuel atteint

Deep Research, l’agent de recherche intégré à ChatGPT, arrive enfin pour les utilisateurs de la formule gratuite. Toutefois, quelques différences sont à noter. La nouvelle version de cet outil de recherche populaire n’est pas exactement la même que celle proposée aux utilisateurs des formules Pro, Plus, Teams et Enterprise.

La nouvelle version de Deep Research, en cours de déploiement pour tous les utilisateurs gratuits dès aujourd’hui, est qualifiée de « légère » par OpenAI. Elle fonctionne avec une version du modèle ChatGPT 4o-mini, contrairement à la version actuelle, basée sur une version du modèle ChatGPT-o3.

OpenAI présente cette version allégée de Deep Research comme « presque aussi intelligente que celle que les utilisateurs connaissent et apprécient déjà, tout en étant bien moins coûteuse à exécuter ».

Dans un message publié sur X, OpenAI a partagé un graphique comparant les taux de précision de la version légère de Deep Research avec ceux de la version classique et du modèle o3.

Mauvaise nouvelle : les utilisateurs gratuits seront limités à cinq utilisations par mois. Mieux vaut donc ne pas cliquer sur le bouton Deep Research (lorsqu’il apparaîtra) sans nécessité réelle.

Un graphique montre la précision du nouveau modèle allégé 4o-mini, comparée à celle de la version classique de Deep Research, qui utilise une version du modèle o3. (Image credit: OpenAI)

Extension des limites d'utilisation pour les utilisateurs Plus

En parallèle, OpenAI indique que les quotas d’utilisation de Deep Research sont étendus pour les utilisateurs actuels des formules Plus et Teams. Toutefois, après avoir atteint les 10 utilisations mensuelles autorisées, cette « extension » correspond en réalité à un basculement automatique vers la version allégée de Deep Research.

Une fois la limite atteinte pour la version classique de Deep Research, l’accès bascule vers la version allégée, avec 15 utilisations supplémentaires par mois. Certains utilisateurs de ChatGPT sur X accusent l’entreprise d’offrir un rapport qualité-prix inférieur à celui de Gemini de Google, qui propose jusqu’à 20 utilisations quotidiennes de son outil de recherche avancée dans son offre premium, et 10 par mois pour les utilisateurs gratuits.

Les utilisateurs de ChatGPT Pro bénéficient de 125 utilisations de Deep Research par mois, en plus de 125 utilisations de la version allégée. Les utilisateurs de la formule Enterprise ont droit à 10 utilisations mensuelles de la version classique de Deep Research.

Utiliser la recherche approfondie

Pour utiliser Deep Research, il suffit de cliquer sur le bouton « Deep research » pendant l’utilisation de ChatGPT.

Deep Research possède des capacités dites « agentiques », ce qui signifie qu’il peut recevoir une tâche et continuer à effectuer des recherches de manière autonome jusqu’à son achèvement, en produisant un rapport complet avec les sources.

Les rapports peuvent mettre plusieurs minutes à se générer et nécessitent une recherche en ligne, ce qui rend Deep Research particulièrement adapté aux questions complexes, plutôt qu’aux échanges classiques avec un chatbot.

Cet outil est particulièrement performant pour des sujets comme les revues de littérature, les études de marché ou l’aide à la prise de grandes décisions de vie, comme le choix d’un lieu où s’installer.

Cette annonce intervient peu après celle concernant l’augmentation des quotas d’utilisation pour les utilisateurs des formules Plus, Teams et Enterprise, avec 100 minutes d’utilisation hebdomadaire du modèle ChatGPT-o3 et 300 minutes quotidiennes pour le modèle ChatGPT 4o-mini.