JBL dévoile quatre nouveaux casques Bluetooth 6.0 abordables avec autonomie XXL et réduction de bruit

Quatre modèles : deux avec réduction de bruit active, deux sans

Versions supra-auriculaires et circum-auriculaires

Très longue autonomie, LE Audio et connexion multi-points

JBL a enrichi sa gamme d’écouteurs Tune avec quatre nouveaux modèles Bluetooth 6.0, dont deux intègrent la réduction de bruit active (ANC) et le JBL Spatial Sound.

Les quatre modèles restent très abordables et proposent des caractéristiques remarquables pour leur prix. Quel que soit le modèle choisi, l’autonomie peut atteindre 76 heures, avec Bluetooth 6.0 et LE Audio, le son Pure Bass de JBL et la connexion multi-points. La compatibilité avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair est également assurée.

Les tests des précédents modèles JBL Tune avaient déjà mis en évidence leur excellent rapport qualité-prix : des écouteurs simples, robustes, avec un bon son, une autonomie convaincante, et pour les versions ANC, une réduction de bruit performante.

JBL a ajouté de nouvelles couleurs à sa gamme de casques 2025 Tune : beige et bleu. (Image credit: JBL)

JBL Tune 2025 : caractéristiques clés et tarifs

Les modèles phares sont les JBL Tune 780NC et Tune 680NC, dotés d’un design revu, d’une réduction de bruit adaptative et du mode Ambient Aware. L’autonomie atteint 76 heures sans ANC et 50 heures avec ANC activé, tandis qu’une charge rapide de 5 minutes permet 5 heures d’écoute.

La seule différence entre les deux modèles concerne la taille des transducteurs : 40 mm pour le Tune 780NC (circum-auriculaires) et 32 mm pour le Tune 680NC (supra-auriculaires). Tous deux intègrent le son spatial et Personi-Fi 3.0, qui adapte la courbe sonore au profil auditif de l’utilisateur.

Le Tune 780NC sera commercialisé en novembre 2025 au prix de 129,99 €, tandis que le Tune 680NC sera proposé à 99,99 €. Ces deux modèles avec réduction de bruit seront disponibles en noir, blanc, bleu et beige.

Pour ceux qui n’accordent pas d’importance à l’ANC et à Personi-Fi, les Tune 730BT et Tune 530BT représentent une alternative encore plus économique. Là encore, seule la taille des transducteurs les différencie : 40 mm pour le Tune 730BT et 33 mm pour le Tune 530BT. Tous deux offrent 76 heures d’autonomie, le support LE Audio et la charge rapide. Ils seront disponibles en noir, blanc, bleu et beige, avec une déclinaison lavande réservée au Tune 530BT.

Le JBL Tune 730BT sera lancé en octobre 2025 au prix de 79,99 €, et le Tune 530BT au tarif très compétitif de 49,99 €.