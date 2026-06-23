Les Galaxy Watch 9 et Ultra 2 fuitent, avec une surprise qui risque de décevoir certains fans

Un leaker affirme qu’une Galaxy Watch Ultra 2 sortira cette année, à la place d’une Watch 9 Classic

Il a partagé des rendus de l’Ultra 2 et de la Samsung Galaxy Watch 9

Il affirme aussi que des coloris beige, noir et argent sont prévus

Cette année, un successeur à la Samsung Galaxy Watch Ultra pourrait voir le jour, selon une nouvelle fuite qui révèle des détails inédits aux côtés de la Samsung Galaxy Watch 9.

Sur X (via 9to5Google), le leaker Galaxy Techie affirme qu’il s’agit des deux nouvelles montres connectées Samsung attendues cette année, et qu’aucune version Classic ne serait prévue. La publication a depuis été supprimée, ce qui peut interroger.

Ces informations contredisent certaines fuites précédentes, qui évoquaient une version Classic à la place ou en complément d’une nouvelle Ultra. Mieux vaut donc rester prudent. Cela resterait toutefois cohérent, Samsung ne lançant généralement une version Classic qu’une année sur deux. Une Galaxy Watch 8 Classic a déjà été proposée l’an dernier.

Un successeur à la Samsung Galaxy Watch Ultra de 2024 semble en tout cas logique. D’après cette source, la Galaxy Watch Ultra 2 adopterait un design légèrement plus anguleux que le modèle précédent, avec des bordures plus fines et un contour orange autour du bouton latéral, au lieu d’un bouton entièrement orange.

Trois couleurs et quelques modifications logicielles

(Image credit: Future)

Le leaker indique aussi que la Samsung Galaxy Watch 9 et la Watch Ultra 2 profiteraient de nouveaux bracelets et de nouvelles couleurs. Sont mentionnées des versions beige, noir avec bracelet bleuté, et argent avec bracelet vert. Il reste toutefois incertain que les deux modèles soient proposés dans ces trois déclinaisons.

Des rendus ont également été partagés. S’ils manquent de précision, ils permettent d’apercevoir le design possible de ces montres, ainsi qu’une version repensée de l’application Samsung Health et ce qui semble être un nouveau sélecteur de cadrans.

Quoi qu’il en soit, l’attente devrait être courte avant une présentation officielle des prochaines montres Samsung, leur lancement étant probablement prévu en juillet.