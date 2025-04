Apple Vision Pro 2 : vers la correction de deux défauts majeurs

Un nouveau rapport affirme qu’Apple développe deux nouveaux modèles de casque Vision Pro

L’un serait plus léger et plus abordable

L’autre se connecterait à un Mac pour une expérience à faible latence

Malgré ses performances techniques impressionnantes, le casque Vision Pro d’Apple peine à séduire le grand public. Des interrogations sérieuses émergent sur l’avenir du produit. Face à ce potentiel revers, Apple aurait néanmoins un plan pour relancer la dynamique.

Selon la dernière newsletter Power On du journaliste de Bloomberg Mark Gurman, deux nouveaux modèles de Vision Pro seraient actuellement en préparation. Ces nouveautés pourraient repositionner le casque sur le marché et lui offrir une seconde chance.

Il ne s’agirait pas de simples mises à jour. D’après Gurman, Apple aurait envisagé quelques ajustements limités, comme remplacer la puce M2 par une puce M5. Mais la marque viserait désormais plus loin.

Apple plancherait ainsi sur un appareil plus léger et moins onéreux que le modèle actuel. Une version pensée pour être plus accessible et limiter les douleurs cervicales liées à un port prolongé.

Le second modèle serait encore plus ambitieux. Il pourrait se connecter directement à un Mac pour réduire fortement la latence. Certains exemplaires du Vision Pro sont déjà utilisés en chirurgie ou dans des simulateurs de vol, deux domaines où la réactivité en temps réel est essentielle.

Résolution de deux problèmes majeurs

(Image credit: Apple)

Fait intéressant, Gurman compare ce second modèle à un produit annulé par Apple en janvier : une paire de lunettes légères avec des capacités de réalité augmentée, conçue pour fonctionner avec un Mac.

L’objectif final reste de créer des lunettes AR totalement sans fil, utilisables toute la journée. Mais un tel produit ne serait pas prêt avant plusieurs années.

Même si le prochain Vision Pro reste plus encombrant qu’une paire de lunettes, un allègement significatif serait déjà bienvenu. De nombreux témoignages évoquent en effet l’inconfort lié au poids du casque après quelques heures d’utilisation.

Le prix constitue également un frein important. Les 3 500 dollars demandés semblent excessifs, surtout pour un appareil encore jeune dans son cycle de vie. Plusieurs rapports font d’ailleurs état de ventes peu dynamiques.

Si Apple parvient à résoudre ces deux problèmes, le Vision Pro pourrait devenir bien plus attractif. Son mode Ultrawide Mac Virtual Display, qui permet d’afficher l’équivalent de deux écrans côte à côte avec un format 32:9, est souvent perçu comme l’une de ses fonctions les plus convaincantes. Sur un modèle plus confortable et à un tarif un peu plus accessible, cette fonctionnalité pourrait séduire un public plus large.

Apple semble en tout cas prendre la bonne direction.