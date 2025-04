Fujifilm prépare un compact original qui pourrait bien égayer 2025

De nouvelles fuites suggèrent que le Fujifilm X-Half sera encore plus petit que le récent X-M5, qui est une toute petite caméra de vlogging.

De nouvelles fuites nous donnent un premier aperçu du Fujifilm 'X-Half'

L'appareil photo compact demi-format serait une première pour Fujifilm

Il combine apparemment des prises de vue numériques en demi-teinte et un design rétro

Fujifilm n’a jamais vraiment suivi les tendances, mais même selon ses propres standards, son prochain appareil photo compact pourrait bien sortir de l’ordinaire – si l’on en croit les dernières rumeurs autour du supposé « X-Half ».

Le site Fuji Rumors a récemment publié ce qu’il présente comme la toute première image fuitée de l’appareil, et a depuis partagé un nouveau post révélant son nom. Le X-Half serait un appareil compact doté d’un capteur 1 pouce, concurrent des nombreux modèles half-frame devenus populaires ces dernières années auprès des jeunes photographes.

Qu’est-ce que le half-frame ? Comme le montrent les Pentax 17 et Kodak Ektar H35, ce format – historiquement utilisé sur les appareils photo argentiques 35 mm – permet de prendre des photos au format vertical, doublant ainsi le nombre de clichés par pellicule. L’originalité du X-Half, selon les rumeurs, serait d’adopter ce format en version numérique, avec un rendu potentiellement plus séduisant que ces deux modèles.

Le succès des appareils demi-format s’explique aussi par leur capacité à créer facilement des images « diptyques », en juxtaposant deux vues côte à côte. Une astuce très prisée sur les réseaux sociaux. Pour faciliter ce type de composition, Fuji Rumors affirme que le X-Half disposera d’un écran LCD vertical à l’arrière.

À l’image des autres best-sellers de la marque – notamment le Fujifilm X100VI – le X-Half combinerait là encore les avantages du numérique avec le charme de l’argentique. D’après les spécifications divulguées, il serait équipé d’un viseur optique (moins coûteux qu’un viseur électronique), d’un design rétro inspiré des Leica, et de quelques réglages manuels comme une molette de correction d’exposition. L’objectif serait fixe, avec une ouverture de f/2,4.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été évoquée. Mais à en croire l’agitation autour du projet, un lancement à temps pour l’été aux États-Unis et au Royaume-Uni semble envisageable – sauf imprévu lié aux droits de douane.

Analyse : Une idée amusante, si ce n'est pour les inconditionnels de Fuji

Le récent Fujifilm GFX100RF (ci-dessus) se situe à l’extrême opposé de ce que promet le X-Half. (Image credit: Tim Coleman)

De nombreux fans de Fujifilm attendent patiemment des modèles plus « sérieux », comme un éventuel X-Pro 4. Ces rumeurs autour du X-Half ne répondront donc pas aux attentes de tous – mais l’arrivée d’une nouveauté reste toujours bienvenue.

L’idée d’un appareil numérique demi-format peut sembler étrange à première vue – après tout, il n’est plus question d’économiser la pellicule. Mais le X-Half pourrait séduire celles et ceux qui cherchent un compagnon de poche rétro, différent d’un smartphone, mais plus simple à utiliser qu’un véritable argentique.

En ce sens, il se rapprocherait davantage de la gamme Instax de Fujifilm que des modèles professionnels comme le GFX100RF, vendu à 5 499,00 €. Le X-Half pourrait au contraire viser un public plus jeune, en quête d’un appareil original avec un peu plus de consistance qu’un Instax.

Cela pourrait laisser sur leur faim les passionnés situés entre ces deux extrêmes, mais un Fujifilm X-E5 reste annoncé pour 2025. Pour l’instant, Fujifilm semble renouer avec ce qui a fait son succès à ses débuts sur le marché des hybrides : capter les nouvelles tendances photo en y apportant sa propre touche.