Garmin : un gadget pour remplacer une fonction manquante des montres connectées, enfin disponible en dehors des USA

Garmin a annoncé que son tensiomètre Garmin Index BPMsmart, qui permet de mesurer et de suivre la pression artérielle systolique et diastolique, est enfin disponible dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Le Garmin Index BPM coûte 179,99€ et a été lancé aux États-Unis en 2022.

Même si les meilleurs trackers de fitness nous aident à dresser un tableau précis de notre santé, il y a certaines choses que nous avons besoin d'appareils supplémentaires pour suivre. C'est le cas de la pression artérielle, particulièrement difficile à mesurer avec précision à l'aide des capteurs LED des smartwatches. Certaines montres ont tenté de contourner ce problème, comme la Huawei Watch D avec un brassard caché dans le bracelet, mais il n'y a pas encore eu de consensus largement adopté.

L'appareil sera relié à Garmin Connect, l'application que de nombreux utilisateurs utilisent déjà pour le suivi de leur condition physique avec les meilleures montres Garmin. Toutefois, l'application peut également être utilisée de manière autonome et ne nécessite pas de montre pour fonctionner avec le tensiomètre.

"Garmin est une marque de confiance dans le secteur de la santé et du fitness, et nous sommes ravis de présenter l'Index BPM comme un outil supplémentaire pour rester au top de sa santé", a déclaré Dan Bartel, vice-président de Garmin pour les ventes mondiales aux consommateurs, dans un communiqué de presse.

"Lorsque vous utilisez l'Index BPM dans le cadre de l'écosystème Garmin, toutes vos données de santé et de fitness peuvent être consultées directement dans Garmin Connect, ce qui vous permet d'avoir un aperçu plus complet de votre santé globale dans une seule application."

(Image credit: Garmin)

Que fait le moniteur de tension artérielle de Garmin ?

Comme pour un tensiomètre traditionnel, le Garmin Index BPM nécessite le port d'un brassard, mais celui-ci est relié à une batterie dotée d'un écran intelligent. Garmin précise que le brassard est réglable pour des bras dont la circonférence est comprise entre 22 et 42 cm.

Contrairement à un tensiomètre classique, l'Index peut utiliser le Wi-Fi pour transmettre les données à Garmin Connect. Jusqu'à 16 personnes peuvent utiliser un seul appareil avec leur propre compte Garmin Connect. Cela pourrait en faire un achat idéal pour les familles, qu'il s'agisse d'athlètes sérieux ou de membres plus âgés de la famille souffrant de problèmes cardiaques.

Une fois l'appareil connecté, l'application peut afficher les tendances et l'historique, programmer des rappels pour l'enregistrement de la pression artérielle et produire des rapports à différents niveaux qui peuvent être facilement partagés au format PDF, par exemple avec un professionnel de la santé.

L'Index BPM fonctionne avec quatre piles AAA, et un seul jeu de piles peut durer jusqu'à neuf mois.