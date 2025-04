La Pixel Watch 4 de Google se dévoile en images grâce à une fuite

Des rendus non officiels de la Pixel Watch 4 ont fuité en ligne

Le design ressemble à celui de la Google Pixel Watch 3

La recharge sans fil et une plus grande batterie pourraient être ajoutées

On n’a pas encore entendu grand-chose au sujet de la future Google Pixel Watch 4, mais puisque la version actuelle est sortie en septembre dernier, sa remplaçante ne devrait plus tarder. Et des rendus non officiels récemment divulgués pourraient offrir un premier aperçu de cette prochaine montre connectée.

Ces visuels proviennent du leaker expérimenté @OnLeaks et du site 91mobiles. Ils seraient basés sur des informations issues de la chaîne d’approvisionnement de Google. Le design présenté reste proche de celui de la génération actuelle.

Quelques légers changements sont tout de même à noter : la Pixel Watch 4 serait un peu plus épaisse que la version précédente, ce qui pourrait indiquer une batterie plus grande et une autonomie prolongée. Les bordures autour de l’écran seraient également légèrement réduites par rapport à celles de la Pixel Watch 3.

La fuite évoque aussi l’arrivée possible de la recharge sans fil sur cette Pixel Watch 4 – une première pour une montre connectée de Google. Cela ouvrirait la voie à une compatibilité avec davantage d’accessoires de recharge tiers.

Nouveaux boutons, deux tailles

[Exclusive] Google Pixel Watch 4 revealed | 360 Degree Video - YouTube Watch On

Deux petits boutons sont également visibles de part et d’autre du haut-parleur, sur le côté gauche de la montre (lorsqu’on regarde l’écran). Leur fonction reste inconnue pour l’instant, mais ils sont nettement plus discrets que la couronne digitale située de l’autre côté.

Selon cette nouvelle fuite, la Pixel Watch 4 serait disponible en deux tailles, comme la Pixel Watch 3. Ces tailles pourraient être de 41 mm et 45 mm, soit les mêmes que le modèle actuel, mais ces détails restent à confirmer.

Les fuites et rumeurs autour de la Pixel Watch 4 restent encore très limitées. Quelques échos laissent penser que Google chercherait à améliorer la réparabilité de sa future montre connectée, ce qui serait une évolution bienvenue. Mais pour l’instant, les informations sont rares – d’autres détails pourraient toutefois émerger d’ici septembre.

Le test de la Pixel Watch 3 souligne déjà de nombreux points positifs, notamment ses outils pour la course à pied. Si la Pixel Watch 4 apporte des améliorations significatives, elle pourrait bien figurer dans la liste des meilleures montres connectées.