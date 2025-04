Motorola Razr 60 : un sérieux rival du Galaxy Z Flip 7 sur trois points clés

D’après des benchmarks Geekbench récemment dévoilés, le Motorola Razr 60 pourrait surpasser le Galaxy Z Flip 7 sur le plan des performances

Le nouveau Razr 60 pourrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite et 16 Go de RAM

Le Galaxy Z Flip 7, quant à lui, pourrait se contenter de 12 Go de RAM et d’un Snapdragon 8 Elite ou d’un Exynos 2500

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 n’a même pas encore été officialisé que déjà, un concurrent de taille semble se profiler : le très attendu Motorola Razr 60 version 2025.

D’après les résultats de tests publiés sur Geekbench, le prochain modèle Razr 60 pourrait intégrer la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, le GPU Adreno 830 et pas moins de 16 Go de RAM.

Le rapport, repéré par Xpertpick, précise également que l’appareil tournerait sous Android 15, probablement avec une version personnalisée Hello UI développée par Motorola.

Si ces caractéristiques se confirment, elles pourraient sérieusement concurrencer celles du Galaxy Z Flip 7, lui aussi encore non annoncé. Ce dernier devrait, selon les informations déjà publiées, être équipé soit d’un Snapdragon 8 Elite, soit du processeur maison Exynos 2500.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est notre préférence pour le meilleur téléphone à clapet actuellement disponible. (Image credit: Samsung)

Miser sur le Snapdragon 8 Elite paraît judicieux pour rivaliser avec le Razr 60, d’autant que Samsung propose souvent des versions optimisées “for Galaxy” des puces Qualcomm.

En revanche, une version du Galaxy Z Flip 7 équipée de l’Exynos 2500 n’aurait pas un avantage aussi net. Les problèmes liés à la plateforme Exynos sont bien connus et ont conduit Samsung à délaisser ses propres puces dans ses modèles haut de gamme ces dernières années.

Autre différence notable : le Galaxy Z Flip 7 serait attendu avec 12 Go de RAM, contre 16 Go pour le Razr 60 selon les rumeurs. Un écart qui pourrait jouer en faveur de Motorola, notamment pour le multitâche et les applications exploitant l’IA directement sur l’appareil.

Enfin, le Razr 50 actuel est proposé à partir de 899,00 €, tandis que le Galaxy Z Flip 6 débute à 1 199,00 €. À condition que les tarifs ne grimpent pas pour la prochaine génération, Motorola pourrait marquer un nouveau point sur le plan du rapport qualité-prix.

Comme le souligne PhoneArena, la nouvelle gamme Razr devrait être présentée le 24 avril. Les caractéristiques exactes de ce smartphone pliant seront alors enfin connues.

En attendant, tout cela reste à prendre avec précaution. Mais il est toujours intéressant de voir d’autres marques venir challenger Samsung sur le segment du pliable.

