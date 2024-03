Xiaomi Mi Smart Band 9 repéré en ligne, et il pourrait être un rival du Samsung Galaxy Fit 3

Xiaomi pourrait se préparer à annoncer la nouvelle génération de ses meilleurs trackers de fitness, après qu'une certification de télécommunications ait été repérée en ligne.

D'abord rapporté par ITHome via Wareable, Xiaomi a déposé des informations concernant deux appareils différents, numérotés M2345B1 et M2346B1, auprès de la State Radio Regulation of China. Il s'agit d'une procédure standard lors de la préparation de la sortie d'un nouvel appareil doté d'une quelconque technologie de communication, et nous avons eu vent de nombreux nouveaux appareils avant leur lancement grâce à des listes de ce type dans les bases de données gouvernementales.

Le dossier fait allusion à deux versions différentes du tracker de fitness, que l'on suppose être le Mi Smart Band 9 et peut-être le Mi Smart Band 9 Pro. Tout comme le Mi Smart Band 8, actuellement testé par un rédacteur de TechRadar, et le Mi Smart Band 8 Pro, Xiaomi pourrait annoncer une nouvelle version standard du Mi Smart Band 9 ainsi qu'une version " Pro " dotée de la technologie NFC, permettant à l'utilisateur d'effectuer des paiements sans contact à partir de son poignet. Cependant, rien d'officiel n'a encore été annoncé.

Xiaomi a récemment dévoilé sa Watch 2 Pro au MWC 2024, qui s'annonce comme une véritable rivale de la Pixel Watch à un prix très bas. Il est peu probable que Xiaomi prépare une smartwatch à part entière si peu de temps après son dernier lancement, il est donc logique de penser qu'il s'agit plutôt d'un tracker de fitness plus fin et moins cher.

Il sera d'abord lancé en Chine, mais comme le Samsung Galaxy Fit 3 : une fuite pourrait nous en donner un aperçu complet

n'est pas disponible à l'achat dans de nombreuses régions, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni, Xiaomi pourrait constater qu'il existe un vide sur le marché dans ces régions pour un nouveau tracker de fitness de haute qualité et à bas prix. Il ne lui reste plus qu'à dépasser Fitbit.

(Image credit: ITHome)

(Image credit: ITHome)

Dans l'attente de nouvelles annonces, revenons sur le modèle de l'année dernière : le Mi Smart Band 8 est le dernier modèle de la série équipé d'un écran AMOLED de 1,62 pouces et de bracelets amovibles. Il se distingue du Mi Band 7 par sa fonction unique (pour la série) de mode Pebble, qui permet de retirer les bracelets et de fixer le tracker à ses chaussures pour une expérience de course plus poussée.

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur les modèles Mi Smart Band 9, on pense qu'ils seront tous deux améliorés par rapport au Mi Smart Band 8. D'après les récentes rumeurs, il est probable que le bracelet intelligent sera lancé au printemps en Chine avant d'être déployé dans le monde entier plus tard cette année - comme son prédécesseur, qui a été lancé en Chine en avril 2023 avant d'être lancé dans le monde entier en octobre 2023.