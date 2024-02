Samsung Galaxy Fit 3 : une fuite pourrait nous en donner un aperçu complet

Nous attendons patiemment que le tracker de fitness Samsung Galaxy Fit 3, dont on parle depuis longtemps, soit dévoilé, mais entre-temps, une nouvelle vidéo de prise en main a été diffusée sur le web, nous donnant apparemment un aperçu de l'appareil à venir.

La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par @WigettaGaming (via SamMobile), et est censée montrer le Galaxy Fit 3 en gris et en blanc - et le dispositif est montré à la fois dans un étalage de magasin et porté au poignet d'une personne.

Cela nous donne un aperçu assez complet de l'appareil, et plus particulièrement de son écran plus grand. De précédentes rumeurs ont suggéré que la taille de l'écran passerait de 1,1 pouce sur le Galaxy Fit 2 à 1,61 pouce.

Cela soulève une fois de plus la question de la différence entre une montre connectée et un tracker de fitness, et cet appareil ressemble beaucoup à une Apple Watch - même s'il n'a pas le support d'applications tierces et les fonctionnalités avancées d'une montre connectée à part entière.

pic.twitter.com/QVr4gLBJoLFebruary 6, 2024 See more

Samsung Galaxy Fit 3 : bientôt disponible

Avec les appareils connectés présentés dans ce qui ressemble à un étalage de vente au détail et les boîtes alignées à l'arrière-plan, Samsung ne devrait pas tarder à l'annoncer. Il est déjà apparu dans certaines des principales bases de données réglementaires dans lesquelles il doit figurer.

Nous avons également vu des fuites de l'emballage officiel et du prix prévu : il semblerait que le Galaxy Fit 3 soit environ deux fois plus cher que le Galaxy Fit 2, qui a été mis en vente à l'origine pour 59.90 €.

L'attente du lancement du Samsung Galaxy Fit 3 a été longue, étant donné que le modèle actuel a été présenté en septembre 2020.

Les améliorations que nous espérons pour cette fois-ci comprennent une meilleure autonomie de la batterie, bien que l'écran sensiblement plus grand puisse avoir quelque chose à y redire. Attendez-vous à une annonce officielle de la part de Samsung dans un avenir assez proche.