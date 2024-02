Samsung Galaxy Fit 3 : les dernières rumeurs et ce que nous voulons voir

Le Samsung Galaxy Fit 2 ayant été lancé en septembre 2020, nous pensions que Samsung avait oublié cette gamme de trackers de fitness, mais de récentes fuites et rumeurs suggèrent qu'un Galaxy Fit 3 est bel et bien en préparation.

Nous ne disposons pas de beaucoup d'informations sur ce qui nous attend, mais nous avons quelques prédictions et informations intéressantes à examiner. Si vous êtes à la recherche d'un tracker de fitness sophistiqué dans le courant de l'année 2024, cela pourrait être une option.

En plus de rassembler les détails que nous avons entendus jusqu'à présent, nous avons également dressé une liste de ce que nous attendons du Galaxy Fit 3, juste au cas où Samsung nous lirait et pourrait apporter quelques ajustements au produit fini.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain tracker de fitness compact de Samsung

Le prochain tracker de fitness compact de Samsung Quand sortira-t-il ? 2024, selon toute vraisemblance

2024, selon toute vraisemblance Combien coûtera-t-il ? Peut-être autour de 120 €

Alors que de précédentes rumeurs annonçaient un lancement du Galaxy Fit 3 au cours du premier semestre 2023, cela n'a clairement pas été le cas.

Le fait que l'appareil soit maintenant présenté aux régulateurs suggère qu'un lancement n'est plus très loin. Le tracker est également apparu dans une base de données Bluetooth.

En ce qui concerne le prix, nous nous attendions initialement à ce que le Fit 3 soit proposé au même prix que le Fit 2, c'est-à-dire 59.90 €. Cependant, la fuite la plus récente à ce sujet suggère que le nouveau tracker de fitness pourrait coûter deux fois plus cher que son prédécesseur.

Samsung Galaxy Fit 3 : nouvelles et fuites

Bien qu'il n'y ait pas énormément de fuites autour du Samsung Galaxy Fit 3, il y en a tout de même quelques-unes. Nous avons vu des fuites de deux sources, qui montrent toutes deux un écran plus grand que celui de 1,1 pouce du Galaxy Fit 2. Il semblerait que le tracker de fitness s'oriente vers une montre connectée (smartwatch).

Sur la droite de l'appareil, on peut voir un bouton physique et un trou pour le microphone, et les couleurs annoncées sont le gris, l'or et le noir - pas de quoi s'enthousiasmer, mais des choix raisonnables. Bien sûr, il ne s'agit que de rendus non officiels, donc ne prenez rien comme confirmé pour l'instant.

Presque tout bénéficie actuellement de l'IA générative, et l'on pense que l'écran plus grand pourrait permettre d'intégrer une sorte d'assistant d'IA sur le tracker de fitness. Des améliorations de l'IA ont également été présentées pour le Galaxy S24, Samsung étant manifestement très intéressé par cette technologie.

Une autre fuite concerne la batterie, qui sera apparemment beaucoup plus grande en termes de capacité que celle du Samsung Galaxy Fit 2. Cependant, cela pourrait ne pas être aussi bénéfique que vous le pensez en termes d'autonomie - si le nouveau tracker est effectivement doté d'un écran plus grand, il aura besoin de plus d'énergie pour fonctionner.

Ce que nous voulons voir

Le Samsung Galaxy Fit 2 est un appareil décent, mais il reste encore beaucoup à faire pour l'améliorer, ce que les caractéristiques suivantes pourraient contribuer à faire.

1. Suivi plus précis de la fréquence cardiaque

Un cardiofréquencemètre fiable est une caractéristique presque essentielle pour tout tracker de fitness, et pourtant c'est quelque chose qui manque au Samsung Galaxy Fit 2.

Certes, il dispose d'un cardiofréquencemètre, mais lors de nos tests, nous avons constaté que ses relevés de fréquence cardiaque au repos et à l'effort étaient nettement inférieurs à ceux d'autres appareils. Il est donc essentiel que Samsung améliore ce point pour le Samsung Galaxy Fit 3.

2. GPS

Le Samsung Galaxy Fit 2 n'inclut pas de GPS, et bien que cela soit compréhensible étant donné son faible prix, c'est une fonction très utile.

Nous aimerions donc que Samsung l'ajoute au Galaxy Fit 3, ou au moins qu'il ajoute un GPS connecté, afin que le tracker puisse se brancher sur la connexion GPS de votre téléphone.

3. Meilleure autonomie de la batterie

Le Samsung Galaxy Fit 2 dispose en fait d'une autonomie assez solide, mais d'après nos tests, elle est loin d'être à la hauteur de ce que prétend la société. Samsung affirme qu'elle peut durer plus de deux semaines, mais nous avons constaté une baisse quotidienne d'environ 10 % dans le cadre d'une utilisation normale et jusqu'à 20 % les jours où nous avons fait de l'exercice pendant de longues périodes. Cela signifie que l'autonomie réelle de la batterie est probablement plus proche de 5 à 10 jours.

Pour le Samsung Galaxy Fit 3, nous voulons donc un appareil connecté qui dure vraiment au moins deux semaines, sans avoir à en limiter sérieusement l'utilisation.

4. Un écran toujours allumé

Un écran toujours allumé n'est pas vraiment une fonction essentielle pour un tracker de fitness, mais il est agréable à avoir, car il vous permet de toujours voir l'heure et d'autres informations clés comme les notifications.

Bien sûr, cela peut également nuire à l'autonomie de la batterie, mais un écran toujours allumé bien implémenté ne doit pas être une source d'épuisement majeur, et nous voudrions qu'il s'agisse d'une fonction que vous pouvez désactiver, afin que vous puissiez choisir d'accepter ou non cette baisse de l'autonomie de la batterie.

5. Un altimètre

L'altimètre est un autre élément qui n'est pas vraiment essentiel, mais qui est utile sur n'importe quel type de tracker de fitness, car il vous permet de suivre l'altitude.

C'est un autre élément qui n'est pas proposé sur le Samsung Galaxy Fit 2, mais nous espérons qu'il le sera sur le Samsung Galaxy Fit 3.