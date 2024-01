Samsung Galaxy Fit 3 : une énorme fuite vient de révéler tout ce qu'il faut savoir sur le rival de Fitbit

Depuis 2022, le Samsung Galaxy Fit 3 laisse présager son arrivée, mais une fuite importante (provenant de Samsung elle-même) suggère que le concurrent de Fitbit est enfin sur le point d'être lancé.

Une publication apparemment accidentelle sur le site web de Samsung aux Émirats Arabes Unis (que l'on peut encore lire) a été repérée par la Communauté Samsung et Gadgets & Wearables et a révélé à peu près tout sur le wearable, qui semble être une grande amélioration par rapport à son prédécesseur vieillissant.

Le Galaxy Fit 3 se situera apparemment entre une smartwatch et un tracker de fitness. L'une des plus grandes améliorations est un écran AMOLED plus grand de 1,6 pouce (contre 1,1 pouce sur le Fit 2), mesurant 40 mm en diagonale au lieu de 27,8 mm.

Selon les spécifications divulguées, le Fit 3 bénéficiera également d'une construction en aluminium plus haut de gamme (au lieu du polycarbonate), ainsi que d'autres nouvelles fonctionnalités, y compris la détection de chute et un capteur de lumière, qui aideront à ajuster l'écran en fonction de la lumière ambiante. Le Fit 3 promet également de conserver la même résistance à l'eau IP68 et 5ATM qu'auparavant (jusqu'à 50m pendant dix minutes).

La liste suggère également que le Galaxy Fit 3 héritera de quelques autres fonctionnalités de la série Galaxy Watch de Samsung, y compris son Coach de Sommeil et la Détection de Ronflement. Ce que nous n'aurons pas, comparé à la Galaxy Watch 6, c'est le GPS intégré, le NFC, un microphone, des applications tierces, la surveillance de la pression artérielle ou l'ECG. Comme auparavant, il semble que le Fit 3 offre le suivi de l'exercice à partir d'un simple capteur optique de fréquence cardiaque.

Un autre léger inconvénient de cet écran beaucoup amélioré semble être une légère réduction de la durée de vie de la batterie. La publicité divulguée de Samsung revendique une autonomie de batterie de 13 jours pour le Fit 3, contre 15 jours pour le Fit 2. Néanmoins, cela serait probablement plus que suffisant pour la plupart des gens, particulièrement par rapport aux 40 heures d'autonomie de la Galaxy Watch 6.

À mi-chemin de la Galaxy Watch 6 ?

Les seules choses que nous ne savons pas vraiment sur le Galaxy Fit 3 sont son prix et sa date de sortie. Étant donné l'ampleur de ces fuites, une annonce en février semble probable – bien qu'il n'y ait pas encore de lancement officiel.

Le Galaxy Fit 2 ne coûtait que 75,99 € lors de son arrivée il y a quatre ans, donc une augmentation de prix est également probable compte tenu de l'écran beaucoup amélioré montré dans la liste divulguée de Samsung.

Mais si le Fit 3 peut se situer à proximité du prix du Fitbit Luxe (149,95 €), qui occupe actuellement la première place de notre guide des meilleurs trackers de fitness, cela pourrait être une nouvelle option convaincante pour ceux qui trouvent la Samsung Galaxy Watch 6 excessive.

En fait, ces fuites suggèrent que le Samsung Galaxy Fit 3 pourrait être plus une smartwatch compacte qu'un tracker de fitness traditionnel. La principale différence est que nous ne pourrons pas installer d'applications tierces sur le Fit 3, mais beaucoup de fonctionnalités de style montre connectée – du GPS à l'envoi de textos et à la lecture de musique – peuvent être compensées en le couplant avec votre smartphone Galaxy.

Si le Fit 3 peut surmonter l'"exactitude cardiaque douteuse" que nous avons trouvée dans son prédécesseur, il pourrait être un nouveau concurrent sérieux pour Fitbit. Surtout qu'il est susceptible de bénéficier de la grande mise à jour à venir de l'application Samsung Health, qui a été révélée aux côtés du teaser du Samsung Galaxy Ring le mois dernier.