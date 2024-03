Samsung Galaxy Ring : le lancement se rapproche - et son potentiel de suivi du sommeil est stupéfiant

La Galaxy Ring est maintenant apparue dans le widget de la batterie de Samsung

Cela suggère qu'elle est toujours sur la bonne voie pour une révélation complète en juillet, selon les rumeurs

Le suivi du sommeil est toujours considéré comme sa caractéristique principale, parmi d'autres compétences

La Galaxy Ring de Samsung est l'un des gadgets les plus attendus de 2024 - et l'anneau intelligent a laissé échapper un autre indice fort sur son lancement prochain.

Comme l'a repéré SamMobile, la Galaxy Ring est maintenant apparue à l'intérieur du widget de batterie de Samsung (ci-dessous). Pour vérifier par vous-même, vous pouvez ajouter le widget à l'écran d'accueil de votre téléphone Samsung et voir l'option Galaxy Ring dans le menu Paramètres du widget - bien qu'il soit évidemment assez inutile sans l'anneau intelligent lui-même.

Qu'est-ce que cela nous apprend sur la date de lancement de la bague Galaxy Ring ? Pas grand-chose, si ce n'est qu'elle semble toujours en bonne voie. SamMobile a supposé qu'elle serait disponible dans "quelques semaines ou mois", mais certaines rumeurs récentes ont été un peu plus précises.

(Image credit: SamMobile)

Un récent rapport de The Elec a décrit le calendrier approximatif auquel nous nous attendons. Selon ses sources, la production en série du Samsung Galaxy Ring commencera en mai, la présentation complète aura lieu en juillet et la mise en vente interviendra en août.

Ce calendrier semble assez probable, étant donné que le prochain Unpacked 2024 de Samsung devrait avoir lieu en juillet et verra probablement aussi l'arrivée des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Que fera réellement la bague Samsung ?

(Image credit: Samsung)

Ces dernières semaines, nous avons entendu quelques indices supplémentaires sur les talents potentiels de la Samsung Galaxy Ring, notamment l'intégration avec l'application Samsung Food pour lui permettre de fournir des suggestions diététiques basées sur votre indice de masse corporelle (IMC) et votre consommation de calories. Cela signifie que nous devrons peut-être agir dans son dos pour conserver notre habitude de consommer des biscuits.

Mais comme la plupart des meilleures bagues intelligentes, la principale fonction de la Galaxy Ring sera probablement le suivi du sommeil. C'est ce qui ressort clairement de notre première prise en main de l'objet portable de Samsung, notre briefing mettant en évidence certaines mesures que les smartwatches ne couvrent généralement pas, notamment la fréquence cardiaque au repos pendant le sommeil, les mouvements nocturnes et la latence du sommeil (c'est-à-dire la rapidité avec laquelle vous vous endormez).

Le véritable avantage des bagues intelligentes est qu'elles peuvent suivre votre sommeil - à certains égards, même mieux que les smartwatches - mais dans un format beaucoup moins encombrant et inconfortable qu'une montre. Samsung estime qu'il ne s'agit pas seulement de trouver comment mieux dormir.

Le Dr Hon Pak, médecin en chef de la société, nous a dit en février que "le sommeil est une fenêtre sur votre santé" et que "le sommeil profond et le sommeil paradoxal sont en étroite corrélation avec la démence". Toutes ces données sur le sommeil permettront non seulement de garder un œil sur la santé du sommeil, mais aussi d'alimenter un score de vitalité qui fournira des indications sur votre état de préparation physique et mental pour la journée à venir.

(Image credit: Future)

Pour nous, cela justifie le battage médiatique autour des bagues intelligentes - il ne s'agit pas d'un nouveau facteur de forme de vêtement pour le plaisir, mais d'un facteur qui a une raison d'être. Depuis longtemps, nous utilisons des applications de base pour smartphone, comme Sleep Recorder sur iOS, pour obtenir des informations de base sur le sommeil, mais nous n'avons jamais aimé l'idée de porter notre Apple Watch pendant la nuit.

Malheureusement pour nous, il est peu probable que le Samsung Galaxy Ring fonctionne avec les iPhones (du moins dans un premier temps). Il va donc falloir que nous passions à Android, que nous achetions une Oura Ring ou que nous attendions qu'Apple développe une montre concurrente.

Pour l'instant, aucune rumeur n'indique qu'une bague Apple est imminente, mais les premières promesses de suivi de la santé de la Galaxy Ring rendent inévitable la création d'une bague Apple. La société a certainement déposé suffisamment de brevets autour de ce concept, mais nous savons tous que cela ne veut pas dire grand-chose. Le succès probable de la Galaxy Ring cette année pourrait cependant faire changer Apple d'avis.