Samsung Galaxy Ring : une date de mise en vente annoncée par les rumeurs

Les détails concernant la Samsung Galaxy Ring continuent de tomber au compte-gouttes, et un nouveau rapport confirme ce que nous avons déjà entendu à propos d'une date de lancement complète, tout en suggérant quand nous pourrions réellement aller acheter ce dispositif connecté.

Ce rapport provient de The Elec (via @Tech_Reve), et indique que la production de masse de la bague intelligente commencera en mai. Une présentation complète est ensuite prévue en juillet (très probablement lors d'un autre événement Unpacked), avant que l'appareil ne soit mis en vente au mois d'août.

Nous avons déjà vu des rumeurs selon lesquelles le Galaxy Ring serait lancé en juillet. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Samsung Galaxy Z Flip 5 ont été présentés lors d'un événement Unpacked en juillet 2023, et l'on pense qu'il en sera de même cette année - avec une nouvelle bague intelligente et de nouvelles montres connectées.

Pour autant que nous puissions en juger, c'est la première fois que quelqu'un mentionne la mise en vente de la bague Galaxy Ring au mois d'août. Elle a été annoncée en janvier et nous avons eu l'occasion d'en toucher un prototype lors du salon MWC 2024 à la fin du mois de février.

Samsung Galaxy Ring : Dimensions et fonctionnalités

Nous avons eu un premier aperçu de la bague connectée Galaxy Ring en janvier (Image credit: Samsung)

Nous nous fions ici à la magie de Google Translate, mais les sources de The Elec disent que 400 000 unités de la Galaxy Ring sont produites pour commencer, et que la production sera ajustée en fonction de la réponse du marché.

Il y aura apparemment jusqu'à neuf tailles d'anneaux intelligents, ce qui confirme ce que nous avons déjà entendu, et il est dit qu'il se concentre sur le "bien-être" plutôt que d'offrir toute sorte de fonctionnalité d'appareil médical comme la lecture de la pression artérielle - bien que cela puisse venir plus tard.

L'autonomie de la batterie pourra atteindre neuf jours, selon un responsable de Samsung, et Samsung nous a déjà dit qu'il serait disponible à l'achat dans le courant de l'année. Le prix sera déterminant pour le succès de l'appareil, et nous n'avons encore rien entendu à ce sujet.

Le nouvel appareil de Samsung a ravivé l'intérêt pour cette catégorie de produits, et d'autres bagues intelligentes sont désormais sur les rangs pour concurrencer Oura. La grande inconnue est de savoir si Apple lancera également une bague intelligente, comme le veut la rumeur.