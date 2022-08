Test Huawei Band 7

Le Huawei Band 7 en résumé

Le Huawei Band 7 est un bracelet connecté abordable et impressionnant, qui offre de nombreuses fonctions de suivi de votre condition physique pour un prix modique. Comptez moins de 60 € à ce jour.



À cet égard, il s'agit d'un concurrent direct de Fitbit, qui domine le segment le plus abordable du marché, avec le Fitbit Inspire 2. Pour un faible coût d'entrée, les porteurs ont tout de même accès à un boîtier fin, léger et confortable, avec plus de capteurs à l’intérieur que vous n’en aurez jamais besoin.

Il permet notamment de mesurer l'oxygène dans le sang, ce qui était auparavant réservé aux smartwatches les plus chères, ainsi que de définir le nombre de pas parcourus dans la journée, votre fréquence cardiaque et le volume de calories brûlées. Ce n'est pas une expérience complète pour ceux qui recherchent un coach fitness plus malléable. Car, s’il peut ajouter des thèmes téléchargeables, le Huawei Band 7 est un circuit fermé qui vous barrera l’accès à toute application tierce. Vous êtes un fan de l’interface Strava ? Oubliez-la.

Vous composerez également sans lecture Bluetooth ou stockage embarqué, ce qui signifie que vous devrez prendre votre téléphone avec vous pour écouter de la musique pendant vos sessions d’entraînement. Il n'y a pas non plus de GPS - pour autant, le calcul du nombre de pas et le suivi des distances s’avèrent d'une précision déconcertante.

Si vous commencez un parcours de remise en forme, il est difficile de contester le prix bas de cet appareil. Et avec une application compagnon solide capable de définir toute une variété d'objectifs fitness, il y a beaucoup à apprécier pour un investissement raisonnable. C'est certainement l'un des meilleurs bracelets connectés abordables de 2022.

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant

Prix conseillé : 59,99 €

Le Huawei Band 7 est arrivé durant l’été 2022, au prix conseillé de 59,99 €. Plusieurs coloris sont envisageables au lancement, depuis la boutique officielle Huawei (opens in new tab), dont : noir graphite, vert fougère, rose nébuleux ou rouge flamme.

Il est donc nettement moins cher que le Fitbit Inspire 2, qui coûte actuellement 69,95 €, assez similaire mais qui vous apporte une gestion du stress en bonus.

Design

Disponible en plusieurs couleurs

Ecran AMOLED impressionnant

Thèmes personnalisables

Il est juste de dire qu'au premier coup d'œil, le Huawei Band 7 ressemble à n'importe quel autre bracelet fitness. Nous avons testé la version vert fougère qui ressemble à un Fitbit Inspire 2 plus carré et plus large.

Le haut de l’affiche ici est occupé par l’écran AMOLED, qui offre une dalle de 1,47 pouces plus plate que certains concurrents… mais qui ne semble jamais lourde grâce au boîtier fin qui mesure seulement 9,99 mm d'épaisseur. Huawei garantit un Band 7 sans cadre, et il s’avère difficile de contester cet argument. Simplement à cause du noir profond autour de l'extérieur de l'écran. De ce fait, s’il existait un cadre, vous ne les verriez pas de toute façon.

Sans les bracelets associés, le Huawei Band 7 ne pèse que 16 g, et vous pouvez attacher et retirer ces derniers avec facilité grâce aux broches situées en dessous. En termes de commandes, il n'y a qu'un seul bouton latéral pour la navigation, tout le reste est géré par l'écran tactile.

Le chargement, comme vous pouvez vous y attendre, s'effectue par le biais d'un petit bloc avec une connexion USB-A, mais aucun dock n'est inclus. Nous sommes également désolés de dire que la mise en place du chargeur se révèle un peu plus complexe que le "snap" satisfaisant de Fitbit. Toutefois, nous nous y sommes habitués après quelques jours.

Note : 4/5

(Image credit: Lloyd Coombes)

Performances

Deux semaines d'autonomie

Capteur de fréquence cardiaque, SpO2 et plus encore

Ce n’est pas une smartwatch

Pour calmer l’enthousiasme que suscite son visuel de présentation, il convient de souligner que le Huawei Band 7 est bel et bien un bracelet connecté et non une smartwatch. Entre son écran compact et étiré, le manque d'applications tierces et de lecture audio, il ne se veut pas aussi riche en fonctionnalités que la plupart des montres connectées en circulation - comme la Huawei Watch GT 3.

Il y a tout de même un avantage à cela : le Huawei Band 7 ne tire pas sur les performances et peut tenir bien plus longtemps sans charge. Ainsi, malgré la taille réduite du châssis, la batterie se révèle capable de fournir deux semaines d’autonomie - la plupart de ses rivaux paraissent ridicules en comparaison.



Cela ne veut pas dire que le bracelet connecté de Huawei demeure passif ou imprécis. Le suivi de la fréquence cardiaque est régulier, et lors de nos tests, nous avons trouvé que le compteur de pas égalait en exactitude celui d’une Apple Watch bien plus onéreuse. Mieux encore : le capteur Sp02, qui est généralement un processus plus actif sur d'autres montres, est constamment en cours sur votre poignet. Baptisé TruSeen 4.0, celui-ci prend en charge la surveillance de l'oxygène sanguin et de la fréquence cardiaque.

Dans le même ordre d'idées, TruSleep 2.0 suit les états de sommeil et offre une ventilation plus détaillée des phases de sommeil par rapport aux mesures spécifiques d’Apple.

Dans les points faibles - comme indiqué précédemment -, l'absence de stockage embarqué permettant de transférer quelques chansons ou un podcast laissent ceux qui préfèrent s'entraîner en musique sur le banc. Tandis que les coureurs voudront peut-être opter pour une alternative avec suivi GPS afin de ne pas rester poings liés à leur smartphone.

Note : 4/5

Application compagnon

Compatible iOS et Android

Simple, mais manque de détails

Si le Huawei Band 7 doit s’appairer à un smartphone, heureusement, l'application Huawei Health se présente comme un kit d’accompagnement de premier plan. Une fois lancée et associée, elle présente un tableau de bord des pas et des minutes d'entraînement, ainsi qu'un aperçu de la fréquence cardiaque, de la distance parcourue et de toute donnée spécifique destinée à vous aider à atteindre ce que Huawei appelle les Objectifs de Santé.

Avec des options allant de la gestion de la pression artérielle à celle du poids, l'application peut définir des mesures d'entraînement spécifiques pour vous aider à atteindre lesdits objectifs. Nous avons essayé l'option de gestion du poids et elle nous a conseillé d'augmenter le nombre de pas parcourus pour améliorer notre condition physique. Classique. Si vous êtes novice en matière de fitness, il s'agit d'un outil d'entraînement appréciable, mais il peut aller beaucoup plus loin.

(Image credit: Lloyd Coombes)

En effet, il existe des abonnements spécifiques avec exercices complets et réguliers qui peuvent vous aider à ne plus être essoufflé en courant derrière un bus. Ou encore d’autres packs vous émettant des itinéraires de courses, pour être capable de tenir un semi-marathon, voire un marathon intégral. Lorsque l'on débute dans la course à pied, le fait de déterminer un "niveau" à atteindre peut constituer une aide précieuse, et cet outil en tient compte tout en enregistrant vos progrès.

Vous pouvez de même installer l’application Santé conçue par Apple (et c’est bien la seule application tierce qui trouvera grâce au sein du Band 7). Elle vous fournira un point central sur lequel examiner toutes vos données fitness.

Note : 4/5

(Image credit: Lloyd Coombes)

Faut-il acheter le Huawei Band 7 ?

Achetez-le si...

Vous souhaitez démarrer une routine sportive

Avec une application facile à utiliser et une série d'entraînements à disposition, le Huawei Band 7 est un excellent premier pas pour vous lancer dans un programme léger de remise en forme.

Vous êtes un triathlète amateur

Grâce à sa résistance à l'eau et à ses multiples types d'entraînement, le Huawei Band 7 est le partenaire d'entraînement idéal pour les novices en course à pied, natation et cyclisme. Ou les trois à la fois.

Vous ne voulez pas payer d'abonnement supplémentaire

Hormis les thèmes téléchargeables, aucun abonnement additionnel ne vous sera demandé pour profiter de toutes les fonctionnalités de l’application Huawei Health.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimeriez laisser votre smartphone à la maison

L'absence de GPS et de support audio Bluetooth signifie que vous aurez besoin de votre iPhone ou de votre smartphone Android pour courir, du moins en extérieur.

Vous installez beaucoup d’applications sportives

Si vous utilisez déjà Strava ou Nike Run Club, vous ne pourrez pas importer les données de ces dernières dans le Huawei Band 7.