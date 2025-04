Microsoft a rappelé à plusieurs reprises que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Pourtant, un nombre étonnamment élevé de petites et moyennes entreprises (PME) ne sont toujours pas prêtes.

Un sondage réalisé par Canalys montre que plus d’un tiers (35 %) des partenaires de distribution déclarent que leurs clients PME ignorent la fin du support de Windows 10 ou n’ont aucun projet de mise à niveau de leur parc informatique.

Parmi ces 35%, 21% sont conscients de l’échéance mais n’ont rien prévu, tandis que 14% n’en ont pas connaissance. Un tel manque de préparation face aux risques de sécurité et de conformité liés à l’utilisation de systèmes obsolètes est préoccupant.

