Vieilles photos abîmées ? Voici comment utiliser efficacement ChatGPT pour les restaurer

Une nouvelle tendance d’images générées par IA se répand sur Internet. Elle pourrait redonner vie aux vieilles photos oubliées dans les cartons ou les albums de famille. Des utilisateurs de ChatGPT ont découvert que l’assistant pouvait transformer d’anciens clichés en versions restaurées et colorisées.

Tout a commencé sur un fil de discussion Reddit, où la capacité de restauration de ChatGPT était d’abord accueillie avec scepticisme, à juste titre.

L’IA avait en effet tendance à transformer un ancien portrait en une photo de quelqu’un ressemblant vaguement à un cousin du sujet d’origine. Mais grâce aux astuces partagées par d’autres sur Reddit et Instagram, un prompt efficace a peu à peu émergé.

You may like