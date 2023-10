L'Apple Watch de l'année prochaine ne présentera pas d'innovation "significative", selon un analyste

An Apple Watch 8

Selon un analyste, la série de petites mises à jour successives d'Apple sur ses Apple Watches devrait se poursuivre, l'appareil de l'année prochaine n'étant pas susceptible d'offrir des "expériences innovantes significatives".

Mis à part la gamme Apple Watch Ultra, la plupart des modèles phares de l'Apple Watch n'ont pas vu de mises à jour significatives depuis un certain temps. L'Apple Watch Series 9 n'a été qu'une évolution mineure, excepté peut-être la nouvelle fonctionnalité Double Tap. Ming-Chi Kuo, un analyste renommé d'Apple, a partagé sur Medium ses perspectives concernant les futurs plans d'Apple. Il semble que la tendance des mises à jour progressives se poursuive, ce qui pourrait décevoir ceux qui espèrent des révolutions dans la prochaine montre connectée d'Apple.

Selon Kuo, la prochaine Apple Watch dont la sortie est prévue en 2024, ne sera pas équipée d'un écran microLED et ne comportera pas non plus de moniteur de glycémie. Un moniteur de glycémie qui ne nécessite pas de piquer la peau est une fonctionnalité qui a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de la communauté Apple, il est donc dommage qu'elle ne soit pas incluse. Kuo pense que l'écran microLED pourrait faire ses débuts en 2025, mais il ajoute que "je ne serais pas surpris s'il était reporté à 2026".

D'autres mauvaises nouvelles ont été annoncées par Kuo, dont le rapport indique que "les livraisons d'Apple Watch en 2023 devraient diminuer d'environ 15 % (d'une année sur l'autre) pour atteindre 36 à 38 millions d'unités". Si c'est le cas, il s'agit d'une baisse significative qui pourrait inquiéter les dirigeants d'Apple.

L'espoir de l'Apple Watch X

(Image credit: Future)

Malgré ces nouvelles décevantes, il y a potentiellement un point positif pour les fans de l'Apple Watch. En effet, l'appareil devrait, selon les rumeurs, bénéficier d'une mise à jour plus importante pour son dixième anniversaire l'année prochaine, avec un produit baptisé Apple Watch X.

Ce dernier serait potentiellement accompagné d'une série de nouvelles fonctionnalités pour marquer l'occasion, notamment un boîtier plus fin et de nouveaux bracelets, ainsi qu'un écran microLED et un moniteur de glycémie, selon les rumeurs. Il est intéressant de noter que le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a affirmé que ces mises à jour pourraient intervenir en 2024, l'année même où M. Kuo a déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'important.

Il y a toutefois un petit bémol. La première Apple Watch a été dévoilée en 2014 et commercialisée en 2015, et Gurman concède que l'Apple Watch X pourrait donc être programmée pour coïncider avec le dixième anniversaire de la date de 2015. Si c'est le cas, les rapports de Kuo et de Gurman pourraient s'avérer exacts, bien que le nom de l'appareil de l'année prochaine reste inconnu dans ce cas.

En fin de compte, nous devrons attendre de voir ce qui se passera. Bien qu'il semble que de nouvelles fonctionnalités passionnantes soient bientôt disponibles pour l'Apple Watch, ne vous réjouissez pas de la sortie éventuelle du modèle l'année prochaine.