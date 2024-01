Apple Watch : l'absence probable d'une fonction essentielle en matière de santé pour la prochaine version

La très médiatisée querelle d'Apple avec le fabricant d'appareils de santé Masimo a suscité beaucoup de discussions sur la possibilité que l'Apple Watch – l'une des meilleures montres intelligentes au monde – soit interdite aux États-Unis. En conséquence, Apple a dû désactiver les fonctionnalités de surveillance de l'oxygène dans le sang sur ses appareils – et cela pourrait avoir des implications sérieuses pour d'autres fonctionnalités prévues.

Comme le note le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans sa dernière newsletter Power On, le suivi de l'apnée du sommeil – une fonctionnalité clé qui serait prévue pour la prochaine Apple Watch plus tard cette année – pourrait être menacé.

Pourquoi ? Eh bien, le conflit d'Apple avec Masimo repose entièrement sur des brevets que Masimo détient en matière de surveillance de l'oxygène dans le sang. Apple a récemment été jugée en violation de ces brevets, et la société a été forcée de mettre en place une correction logicielle qui a désactivé la fonctionnalité dans toutes les nouvelles montres qu'elle vendait.

Gurman pense que la capacité de suivre l'oxygène dans le sang est essentielle pour le suivi de l'apnée du sommeil, et si Apple se voit interdire de mettre en œuvre tout type de fonctionnalité de surveillance de l'oxygène dans ses appareils portables, cela aurait un effet domino sur ses projets d'apnée du sommeil, et potentiellement aussi sur d'autres nouvelles fonctionnalités à venir si elles dépendent également de la vérification des niveaux d'oxygène dans le sang.

L'Apple Watch X en ligne de mire

(Image credit: Apple)

Cela ne serait pas un problème si Apple parvient à résoudre rapidement son litige de brevet avec Masimo. Mais pour l'instant, cela semble peu probable.

C'est parce qu'Apple a fait appel du jugement. Les appels peuvent être des processus longs, et celui d'Apple devrait prendre au moins un an. Cela signifie que la prochaine Apple Watch (prévue pour cette année) pourrait devoir se passer de la fonctionnalité phare d'Apple pour l'apnée du sommeil.

C'est un très mauvais timing pour Apple, car l'Apple Watch de 2024 sera le modèle du dixième anniversaire de l'entreprise. Selon les rumeurs, elle sera baptisée Apple Watch X et pourrait inclure une série de fonctionnalités spéciales pour marquer l'événement. À cause de cette querelle de brevet, il semble qu'au moins une grande nouveauté manquera.

Il est possible qu'Apple puisse inclure cette fonctionnalité par d'autres moyens. Mais l'entreprise n'a pas beaucoup de temps pour trouver une solution, compte tenu de la durée des processus de test, de conception et de fabrication. Si on espérait le suivi de l'apnée du sommeil dans la prochaine Apple Watch, on devra croiser les doigts pour de meilleures nouvelles dans les mois à venir.