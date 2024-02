Apple Watch: l'innovation majeure repoussée, d'après les fuites

L'Apple Watch Ultra 2 a été une mise à jour assez modeste sur ce qui était déjà la meilleure Apple Watch de la gamme, mais comme toujours, on se tourne vers ce qui va suivre. Les rapports ont constamment suggéré qu'Apple prévoyait de déployer des écrans microLED sur plusieurs lignes de produits, y compris l'iPad et le Mac, mais qu'ils arriveraient également sur l'Apple Watch Ultra pour remplacer le panneau OLED existant.

On s'attendait à l'origine à ce que les nouveaux écrans arrivent sur la gamme Ultra en 2025, comme des analystes tels que Ross Young l'avaient prédit (merci, MacRumors), mais un nouveau rapport de The Elec (via MacRumors) suggère que la MicroLED Apple Watch pourrait être retardée en raison de problèmes liés aux coûts de fabrication et aux rendements de production. Le rapport indique qu'il est probable qu'elle glisse au-delà de 2026 pour aller vers 2027, et même cette date pourrait être excessivement optimiste.

Il suggère également que le microLED Ultra passera d'un écran de 1,93 pouce à un de 2,12 pouces, mais le besoin d'une haute densité de pixels fait flamber les prix, avec des coûts de simulation atteignant 150 dollars par écran : environ quatre fois le coût d'un écran OLED.

Étant donné que l'Ultra coûte déjà 899 €, il semble qu'Apple ne soit pas à l'aise à l'idée de voir une augmentation significative du prix pour permettre l'affichage microLED. Cependant, les choses peuvent changer, et cette soudaine rumeur mystérieuse va à l'encontre de tous les messages des informateurs dans le passé.

Analyse : Qu'est-ce que le microLED ?

À ne pas confondre avec le mini LED, qu'Apple utilise déjà sur l'iPad Pro 12,9 pouces, les écrans microLED offrent un meilleur contraste et une reproduction des couleurs supérieure. Les experts sont souvent cités en disant que les images semblent avoir été "peintes" sur l'écran.

Un panneau microLED utiliserait également moins d'énergie, ce qui est important pour un appareil comme l'Apple Watch qui gagnerait à durer plus longtemps, mais cela ne ferait pas de mal non plus d'avoir une autonomie de batterie plus longue pour l'iPhone, l'iPad et le Mac.

L'affichage OLED de l'Apple Watch Ultra 2 a vu sa luminosité passer de 2 000 nits à 3 000 nits, ce qui en fait de loin le meilleur écran sur une Apple Watch.

La série Apple Watch 9 a également vu une augmentation à 2 000 nits, montrant qu'Apple cherche à améliorer ses écrans de manière globale.