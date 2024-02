L'Apple Watch pourrait bientôt mesurer la quantité de sueur que vous transpirez

Les meilleures Apple Watches peuvent déjà suivre votre taux d'oxygène dans le sang, les calories brûlées et votre activité, mais une nouvelle demande de brevet déposée par Apple pourrait ajouter une toute nouvelle dimension à ces fonctionnalités.

Comme l'a révélé Patently Apple, le géant technologique a soumis une demande auprès de l'Office américain des brevets et des marques pour mesurer le niveau de transpiration de l'utilisateur via des électrodes situées sous l'appareil.

Ce concept s'apparente à la fonctionnalité ECG (électrocardiogramme) existante, proposée depuis la série 4 de l'Apple Watch. Bien que la demande n'ait pas encore été approuvée, elle devrait permettre de suivre le taux de fluides pour aider à gérer l'hydratation pendant un exercice.

La quantité et la qualité de la transpiration constituent une nouvelle métrique pour les meilleures montres intelligentes et les trackers de fitness les plus avancés, soulevant toute une série de questions intéressantes (et de défis : que se passe-t-il quand il pleut ou que vous nagez ?). Cependant, il n'y a pas encore d'indication que cette fonctionnalité puisse suivre la teneur en sel de la sueur ou d'autres biomarqueurs d'hydratation.

Un rapport antérieur de Patently Apple en août 2021 suggère également que les données pourraient être en "mode constant", à l'instar d'un moniteur de SpO2, indiquant que l'Apple Watch pourrait également suivre l'hydratation en dehors des séances d'exercice. Cela est également mentionné dans la demande de brevet la plus récente.

Il est également bon de noter que les brevets qui restent simplement des brevets sont monnaie courante, les entreprises cherchant à protéger leurs meilleures idées, même celles qui ne se concrétisent pas.

(Image credit: Apple)

Apple Watch : à vos marques, suez, partez ?

Le suivi de la transpiration est une avancée relativement récente dans la technologie portable, mais Apple ne briserait pas complètement un nouveau terrain si son brevet aboutit : il s'agirait simplement de son implémentation sur la montre.

Il existe déjà des patchs de transpiration et des biosenseurs capables de suivre votre transpiration, transmettant les informations, entre autres, à l'Apple Watch. Cela suggère que certains travaux en arrière-plan, probablement au sein de l'application Apple Health, sont probablement déjà en place. Apple aurait donc juste besoin de trouver un moyen de collecter les informations sans passer par un autre appareil.

Naturellement, il est difficile d'atteindre une précision avec quelque chose comme le suivi de la transpiration. Une forte pluie ou un plongeon dans la piscine pourraient conduire à des faux positifs, par exemple, et ce sont des problèmes qui devraient être résolus avant de les proposer aux utilisateurs potentiels.

Toutefois, les données peuvent avoir toute une série d'applications. L'analyse du niveau de sucre dans le sang a été pressentie pour arriver sur l'Apple Watch depuis des années, tandis que la sueur peut être utilisée pour aider à détecter des maladies également.