L'iPhone 16 Pro pourrait résoudre un problème majeur lié à l'objectif de l'appareil photo

Les fuites concernant l'iPhone 16 ne cessent de se multiplier (et ne devraient pas se calmer d'ici le mois de septembre) et de nouvelles révélations sont apparues en ligne, portant notamment sur les appareils photo et le design des prochains téléphones d'Apple.

Pour commencer, yeux1122 (via MacRumors) affirme qu'un nouveau revêtement pour l'objectif de l'appareil photo - utilisant le dépôt de couches atomiques (ALD) - est utilisé sur les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max cette année, d'après une source de la chaîne d'approvisionnement.

L'ALD permet de mieux contrôler l'épaisseur et la composition du revêtement, car il est appliqué une couche à la fois, et la source indique que cela devrait permettre d'affiner l'empilement des lentilles de l'appareil photo sans ajouter de volume.

En termes pratiques, il faut s'attendre à des améliorations en termes de réduction des artefacts tels que les reflets et les halos, lorsque le soleil brille directement sur l'objectif. L'ALD devrait également réduire les images fantômes sur les objets se déplaçant rapidement, tout en ajoutant une protection supplémentaire à l'objectif de l'appareil photo.

Disposition des caméras de l'iPhone 16

Les modèles Pro et Pro Max sont donc dotés d'une caméra améliorée. Qu'en est-il de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus ? La rumeur veut que ces modèles adoptent un design à double objectif superposé verticalement, en partie pour pouvoir filmer avec le format vidéo spatial 3D.

Cette rumeur a été confirmée par des fuites de schémas fournies par le site ShrimpApplePro, habituellement fiable : les schémas montrent l'iPhone 16 de 6,1 pouces et l'iPhone 16 Plus de 6,7 pouces avec deux appareils photo superposés.

Plusieurs fuites corroborent désormais ce changement de design, qui nous ramène au look de l'iPhone 12 lancé en 2020. La disposition des trois caméras au dos des modèles Pro et Pro Max, quant à elle, ne devrait pas changer.

Avant de voir les nouveaux iPhone, nous en saurons beaucoup plus sur le logiciel iOS 18 qui les accompagnera. Notez dans vos agendas le 10 juin, date à laquelle Apple devrait présenter iOS 18 au monde entier lors de la WWDC 2024.