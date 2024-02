iPhone 16 : une nouvelle fuite laisse présager une refonte de l'appareil photo

En ce qui concerne le design de la caméra arrière de l'iPhone 16, les rumeurs ne pointent que dans une direction : vers un alignement empilé verticalement pour deux objectifs de caméra, dans le style de l'iPhone 12. Désormais, une autre fuite est à ajouter à la liste.

Le célèbre informateur Majin Bu (via MacRumors) a publié ce qu'il prétend être des moules d'objectifs d'appareils photo ainsi qu'une maquette du dos de l'iPhone 16 - et une fois de plus, les deux objectifs de l'appareil photo arrière sont montrés l'un au-dessus de l'autre.

Jetez un coup d'œil à l'arrière d'un iPhone 15 ou d'un iPhone 15 Plus et vous verrez que les appareils photo de 48 et 12 mégapixels sont disposés en diagonale, le flash et le microphone étant également visibles sur une bosse de caméra carrée légèrement surélevée.

Nous n'avons pas vu les appareils photo empilés de la sorte au dos d'un iPhone depuis l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, qui ont été lancés simultanément en octobre 2020 - il semble donc de plus en plus probable que l'ancien design revienne.

iPhone 16 molds and mockups pic.twitter.com/jG5CV8u7g9February 18, 2024 See more

L'iPhone 16 enregistrera des vidéos spatiales

L'une des raisons de ce changement serait que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus pourront enregistrer des vidéos spatiales, le format vidéo en 3D qu'Apple a introduit avec iOS 17.2 sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.

Ces vidéos donnent une impression d'immersion en enregistrant sous deux angles légèrement différents - à l'aide de deux objectifs - en même temps. Le seul hic, c'est qu'il faut une Apple Vision Pro pour obtenir l'effet 3D lors de la lecture.

La présence de cette fonctionnalité sur les quatre modèles d'iPhone 16 permettrait d'ouvrir le format à un public plus large, et peut-être d'augmenter le nombre de Vision Pro par la même occasion. Pour l'instant, les seules rumeurs que nous ayons entendues au sujet de l'amélioration des caméras (plutôt que de leur emplacement) concernaient l'iPhone 16 Pro.

Faites preuve de la prudence habituelle lorsque vous évaluez cette dernière fuite : il n'y a aucune garantie que les informations soient totalement exactes, et même si c'est le cas, Apple pourrait apporter quelques modifications au design de l'iPhone 16 d'ici le mois de septembre.