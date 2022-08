Steam Deck 2 est en cours de route, Valve nous l'assure

Valve va sortir une console portable Steam Deck 2 dans le futur, selon un livret numérique gratuit qui a été récemment publié par la firme.

Le document (opens in new tab) (signalé par Gaming On Linux (opens in new tab)) indique clairement et sans ambiguïté qu'il y aura une suite au Steam Deck, et ce particulièrement dans le dernier chapitre qui se concentre sur l’avenir du matériel SteamOS. En effet, le titre du chapitre lui-même mentionne qu'il y aura "plus de Steam Decks" ainsi que d'autres versions du système d'exploitation SteamOS.

Nous pouvons lire dans la section concernée : "À l'avenir, Valve assurera le suivi de ce produit en apportant des améliorations et des itérations au matériel comme au logiciel, notamment en sortant sur le marché de nouvelles versions du Steam Deck."

Un peu plus loin dans le livret, l'entreprise mentionne le Steam Deck comme une "ligne de produits multi-générationnelle", et s’affaire à "construire de nouvelles versions pour être encore plus ouvertes et performantes que la première version de Steam Deck ne l'a été."

Valve mise sur les joueurs PC passionnés

Il est bon d'entendre Valve annoncer son intention de produire une ou plusieurs suites au Steam Deck, et bien que la société en ait déjà parlé auparavant, il est clair que cette fois, ce souhait s’avère formulé en termes plus fermes. Oui, il y aura plusieurs générations actées de la console portable.

Dans son livret, Valve interroge également les joueurs sur ce qu’ils aimeraient obtenir dans une future incarnation du Steam Deck. Nous avons d’ailleurs noté quelques indices sur le type d’optimisations qui pourraient être mises en œuvre. Il est question de booster la puissance de l’appareil, mais aussi sa portabilité. On parle de même d’une prise en charge de la VR, un point qui tient à cœur à Gabe Newell - le cofondateur de Valve.

Le fait que Valve ait de sérieux plans à long terme pour les futures versions du Steam Deck ne devrait pas surprendre, étant donné la popularité de la console portable. Et ce malgré la longue (et toujours très actuelle) file d'attente des premiers acheteurs, patientant jusqu’à la réception de leur unité commandée. Une attente qui devrait se restreindre à la fin du mois de septembre. Sans doute, attendrons-nous moins longtemps avant de repérer de nouvelles fuites sur les caractéristiques techniques du prochain Steam Deck 2.