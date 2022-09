Test SteelSeries Arena 9

Un son fantastique et une immersion audio tridimensionnelle font des SteelSeries Arena 9 un kit d’enceintes totalement adapté à n’importe quel support de jeu. La connectivité est fluide, les possibilités de personnalisation sont nombreuses et le volume sonore peut réveiller vos voisins… mais sans fausse note ! Il y a bien un problème logiciel qui pourrait vous perturber, toutefois il reste facile à résoudre. Son prix ? Il le vaut largement.

Le kit d’enceintes SteelSeries Arena 9 représente une anomalie parmi les systèmes audio pour ordinateur. Alors que les ensembles de haut-parleurs 5.1 (et les plus robustes 7.1) constituent la norme dans les configurations Home Cinema, les joueurs PC doivent composer avec une sélection de produits très limitée. La plupart des haut-parleurs pour PC ou Mac sont généralement des systèmes 2.0 ou 2.1, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un haut-parleur gauche et un haut-parleur droit, parfois accompagnés d'un caisson de basses.

Compte tenu de tous les casques gamer qui émulent le son surround avec plus ou moins de succès, il est surprenant que le kit SteelSeries Arena 9 n'ait que quelques rivaux capables d'offrir un son surround aujourd’hui. Bien sûr, il ne suffit pas de générer un son surround. Ce son tridimensionnel doit être de bonne qualité, tout comme les performances stéréo. Et surtout, la scène sonore de ce système doit répondre à tous les besoins des joueurs.

Alors, à quel point y parvient-il ? La réponse courte : il est proche de l'excellence. La réponse longue est un peu plus nuancée. Mais, il est toujours proche de l'excellence.

Prix et disponibilité

Prix conseillé : 599,99 €

Disponible depuis le 23 août 2022

Lorsque vous comparez le prix du kit SteelSeries Arena 9 (qui avoisine 600 €) à celui d'autres systèmes 5.1, n'oubliez pas que la plupart d'entre eux sont destinés à rejoindre un ensemble Home Cinema. Klipsch propose par exemple une configuration qui coûte environ la moitié de l’Arena 9. Mais, contrairement au produit de SteelSeries, il ne s'agit pas d'enceintes amplifiées, ce qui signifie que vous devrez également investir dans un récepteur… et trouver assez d’espace pour placer ledit récepteur sur votre bureau informatique.

Si l'on considère d'autres systèmes audio pour ordinateur, tels que le Logitech Z906 qui coûte 249,99 €, l'Arena 9 a un avantage du simple fait qu'elle est plus moderne (puisqu'elle a été lancée en août 2022), avec une connectivité plus polyvalente. Les entrées audio numériques du Z906 sont limitées à l'audio optique (pas d'USB), un port que vous trouverez sur peu de PC, et encore moins sur les PC portables gamer. De plus, vous n'avez pas accès à des fonctions comme le Bluetooth sur ces propositions plus datées.

Note : 4/5

Design

2 haut-parleurs avant, 2 haut-parleurs arrière, 1 haut-parleur de canal et 1 caisson de basses

L'éclairage RGB est brillant mais limité

Pour une raison ou une autre, les kits d'enceintes pour PC aiment donner à ces dernières une forme cylindrique, presque un œuf d'alien. Et les haut-parleurs de la SteelSeries Arena 9, sans compter le caisson de basse, ne font pas exception. Tous sont conçus en plastique dur, noir mat, caractéristiques qu'ils partagent avec à peu près tous leurs concurrents.

Il y a un total de 6 enceintes ici. Un haut-parleur central, ainsi que deux haut-parleurs frontaux inclinables, constituent la partie principale de votre expérience audio. Un caisson de basses orienté vers le bas fournit des basses fréquences étendues. Enfin, deux haut-parleurs arrière, un pour la gauche et un pour la droite, transforment le système en une configuration surround avancée. Les haut-parleurs arrière gauche et droit peuvent également être fixés au mur. Puisqu'il s'agit d'un système 5.1, assurez-vous d'avoir un endroit fiable où placer ces haut-parleurs arrière. Sinon, vous ne pourrez pas profiter du son surround.

Le SteelSeries Arena 9 est également livré avec un pod de contrôle qui assure presque toutes les interactions avec le système de haut-parleurs. Il dispose de deux boutons sur son écran circulaire OLED pour naviguer au fil des paramètres ou accepter une entrée. C'est par le biais de ce module de contrôle que vous pouvez régler le volume à la volée, choisir les entrées audio, coupler des appareils Bluetooth, jouer avec l'égaliseur et sélectionner certains effets lumineux RGB.

Vous disposez d'un égaliseur via le pod, mais vous ne pouvez faire défiler que six modes audio prédéfinis différents. Vous disposez des options habituelles telles que l'amplification ou la réduction des basses, et l'amplification des hauts médiums. Il existe de même un mode personnalisable, que vous définissez en ajustant un égaliseur à 10 bandes. Pour un réglage, vous devrez passer par l’application SteelSeries GG Engine et son extension Sonar que nous recommandons vivement.

En ce qui concerne l'éclairage RGB, l'Arena 9 ne va pas vous offrir le spectacle lumineux le plus nuancé. Il n'y a que 4 zones d'éclairage au total. Les haut-parleurs avant gauche et droit ont chacun une décoration RGB autour de leur base ainsi qu'une grande zone unique sur la partie supérieure arrière de leurs boîtiers.

Et, bien qu'ils soient très lumineux, vous ne pouvez pas faire une plongée en profondeur comme vous le feriez avec d'autres périphériques gaming. Il n'y a que quatre modes d'éclairage disponibles : Steady, Breathe, Color Shift et Visualizer. Vous pouvez choisir jusqu'à six couleurs pour les deux premiers paramètres, ajuster la vitesse d’éclairage pour Breathe et Color Shift, et régler la luminosité sur tous ces paramètres. Vous pouvez individualiser les couleurs et même les effets grâce à SteelSeries GG Engine. Bien que l'éclairage RGB pourrait s’avérer un peu plus généreux, le mode Visualizer, ultra-réactif, sera apprécié par bon nombre de joueurs PC.

Enfin, vous bénéficiez d’un nombre de ports impressionnants. Non seulement, vous disposez d’une connectivité USB avec câble fourni, mais aussi de l'audio optique, de la transmission audio optique, du Bluetooth et d’une entrée auxiliaire de 3,5 mm si vous avez besoin de passer en mode analogique (ou de brancher une autre source). Le boîtier de commande est également doté d'une prise casque qui vous permet de passer des haut-parleurs aux écouteurs. Vous pouvez utiliser le menu de ce dernier pour assurer la transition, sans avoir à débrancher quoi que ce soit.

Note : 4,5/5

Performances

La qualité du son est impressionnante, détaillée et agréable à écouter

L'application est personnalisable et remarquable, une fois que vous l'avez mise à jour

Le kit SteelSeries Arena 9 offre non seulement un volume sonore extrêmement poussé, mais surtout la qualité audio reste globalement au rendez-vous et se veut constamment engageante. Le son n’atteint pas tout à fait le niveau audiophile confirmé, car les médiums-aigus s’avèrent un peu trop riches. Pour être honnête, cela se remarque surtout lorsque vous écoutez de la musique.



Et pour le reste des fréquences ? Les basses sont puissantes. Comme le subwoofer possède une molette physique à l'arrière, vous pouvez régler la réponse des basses à votre guise. Les médiums restent bien équilibrés, à l'exception du renforcement des médiums-aigus mentionné ci-dessus. Et les aigus paraissent agréables et nets.

En lançant Kena: Bridge of Spirits, nous avons réalisé à quel point la qualité sonore est détaillée. Le jeu comporte beaucoup d'informations audio haut de gamme intéressantes et les haut-parleurs nous ont permis d'entendre chaque carillon et chaque scintillement de manière cristalline et détaillée. Le trépas des ennemis se savoure également sans le moindre à-côté acoustique.

Lorsqu'on envisage un système sonore 5.1, la scène sonore et l'imagerie audio qui en résulte doivent être au point. L'Arena 9 fait un travail fantastique pour nous immerger dans n’importe quel type de média, lu ou joué. Nous avons pu obtenir un son tridimensionnel enrichi sur Cyberpunk 2077, Kena: Bridge of Spirits et Psychonauts 2, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque élément était facile à repérer, qu'il s'agisse de PNJ ou d’objets environnementaux. Cependant, contrairement au son surround virtuel, vous devez être conscient du placement de vos enceintes. Pour en revenir à Kena: Bridge of Spirits, nous faisions tourner la caméra en rond tout en restant debout au même endroit. Ce faisant, le bruit d'une chute d'eau passait d'un haut-parleur à l'autre, mais disparaissait pendant de brefs instants. Une fois que nous avons ajusté le positionnement des haut-parleurs arrière (ils n'étaient pas dirigés directement vers nos tympans), nous avons obtenu une transition transparente entre les haut-parleurs.

Nous avons rencontré un problème logiciel avec l’option surround de l'Arena 9. En effet, le seul moyen de stimuler tous les haut-parleurs simultanément, en dehors d’une partie vidéoludique, reste d'utiliser la fonction "upmix". Il s'agit d'une fonction très intéressante qui envoie le son des haut-parleurs avant vers l'arrière pour une expérience plus immersive. Malheureusement, il s'agit toujours d'une image stéréo. Pour résoudre ce problème, nous avons dû supprimer et réinstaller l’application SteelSeries GG Engine.

Pourquoi mentionner cette anomalie mineure ? Si vous possédez déjà des produits SteelSeries, sachez que vous devrez peut-être suivre un processus similaire pour que l'Arena 9 apparaisse sur votre application. Sinon, vous ne pourrez pas lire certains médias en son surround 5.1 et vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctions de SteelSeries GG Engine et de Sonar, sans perdre le son surround.

En parlant du module complémentaire Sonar, son installation vaut clairement la peine. Il concède un égaliseur paramétrique, ce que l'on ne trouve généralement pas dans les produits et applications audio grand public. Si vous ne le savez pas, les égaliseurs paramétriques sont hautement personnalisables et donc très puissants pour façonner l'audio à votre goût. Avec celui de Sonar, vous pouvez augmenter ou réduire les fréquences jusqu'à 12 décibels. Vous pouvez de même contrôler l'ampleur de l'accentuation ou de l'atténuation. Il existe un paramètre "Smart Volume" qui compresse le signal audio afin que rien ne soit trop fort ou trop faible - une fonction très utile lorsque vous utilisez les enceintes tard dans la nuit.

Même sans l'extension Sonar, l’application SteelSeries GG Engine délivre de nombreuses possibilités de personnalisation, notamment un égaliseur à 10 bandes avec des préréglages reflétant ceux disponibles depuis le boîtier de commande. Mais aussi la possibilité de programmer le moment où l'éclairage RGB et les LED du boîtier de commande s'éteignent, celle d'activer la fonction upmix et même de régler le volume de tous les haut-parleurs individuels.

Note : 4,8/5

Faut-il acheter le kit SteelSeries Arena 9 ?

Achetez-le si...

Vous voulez vivre vos jeux avec un véritable son surround

Si vous souhaitez plonger dans des mondes totalement immersifs, vous avez besoin d'un vrai son tridimensionnel comme celui que vous trouverez ici. Le son surround virtuel ne sera jamais à la hauteur.

Vous composez avec des tympans exigeants

Le SteelSeries Arena 9 expose un son agréable, engageant et clair. À moins que vous ne soyez un audiophile passionné, vous ne trouverez pas grand-chose à redire ici.

Vous avez besoin d’associer beaucoup d’appareils à votre kit d’enceintes

USB, Bluetooth, audio analogique et optique ainsi qu'une prise casque sont disponibles pour vous permettre de connecter plusieurs appareils à votre système audio 5.1.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un espace de bureau limité

Il s'agit d'un système 5.1, vous devez donc pouvoir placer les haut-parleurs arrière quelque part pour profiter pleinement de l'expérience.